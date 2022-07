Tio Groningen scoort hoog in Nationale Studenten Enquête

GRONINGEN – Hogeschool Tio Groningen opende in september 2021 haar deuren voor de eerste lichting studenten en al direct in haar eerste jaar haalt Tio Groningen mooie scores in de Nationale Studenten Enquête (NSE). In deze jaarlijkse enquête geven hbo- en wo-studenten hun mening over verschillende onderdelen van hun opleiding. Bij Tio Groningen scoort vooral de goede sfeer hoog, met een maximale score van 5 uit 5!

De NSE is een grootschalig, landelijk onderzoek waarin dit jaar ruim 286.000 hbo- en wo-studenten hun mening over hun opleiding en onderwijsinstelling gaven. Tio, met opleidingen op het gebied van business, hospitality en toerisme, scoort al jarenlang goed in de NSE. Over de vestiging in Groningen zijn de studenten in het eerste jaar al zeer positief: gemiddeld geven de studenten hun opleiding een 4,3 op een vijfpuntsschaal.

Hotel- en Eventmanagement

Tio’s nieuwste vestiging in Groningen maakt een kickstart: de opleiding Hotel- en Eventmanagement van haalt meteen de hoogste cijfers in de NSE. Hoewel de vestiging nieuw is, voelen studenten zich er al helemaal thuis: ze geven de sfeer op de vestiging een 5 uit 5! Ook zijn ze over het algemeen zeer tevreden (4,6), waarderen ze de inhoud van de opleiding (4,4), de vaardigheden die ze hebben geleerd (4,4) en blijkt dat ze goed te spreken zijn over Tio’s voorbereiding op de beroepsloopbaan (4,4).

Persoonlijk onderwijs

Op Tio zit je met gemiddeld tien studenten in de les en op Tio Groningen zijn de klassen vaak nóg kleiner. Over het persoonlijke en kleinschalige onderwijs van Tio Groningen zijn de studenten zeer tevreden. De studenten voelen zich bij Tio veilig en thuis, en geven de opleiding hiervoor dan ook een 4,8.

Docenten uit de praktijk

Bij docenten wordt vooral de inhoudelijke kennis en de praktische ervaring zeer gewaardeerd. Ook zijn de docenten goed bereikbaar en geven goed feedback op het werk van de studenten. Op al deze onderwerpen scoort Tio Groningen hoog met een mooie 4,4. Als het gaat om de betrokkenheid van docenten geven de studenten Hotel- en Eventmanagement maar liefst een score van 4,6!

Over Tio

Tio biedt op zes vestigingen in Nederland particuliere hbo-, mbo-, Ad- en masteropleidingen aan op het gebied van business, hospitality en toerisme. Tio is door de Keuzegids Hbo uitgeroepen tot beste kleine hogeschool van Nederland. De resultaten van de NSE worden meegenomen in de Keuzegids.

Foto: Tio Groningen