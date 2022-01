Tips en ontmoetingen over storytelling voor werkzoekenden in Groningen

GRONINGEN – Dit jaar organiseert JobOn in samenwerking met het Talentperron van de gemeente Groningen een reeks netwerkbijeenkomsten om werkzoekenden te motiveren en inspireren.

Op woensdag 26 januari vindt de aftrap plaats met de online workshop ‘Storytelling: maak jouw unieke verhaal’ van carrière coach Alex Berendsen. Tijdens deze workshop ontdekken deelnemers de unieke, onderscheidende woorden en zinnen die omschrijven wie zij zijn, wat ze goed kunnen en wat zij willen. Dit om zichzelf zo goed en onderscheidend mogelijk te presenteren.

Onderscheidend verhaal

Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag met de rode draad in hun leven en werk, om zo tot een onderscheidend verhaal te komen. “Dat onderscheidende vermogen is enorm belangrijk, want je moet concurreren met vele anderen”, vertelt Berendsen. “Waarom zou een organisatie voor jou kiezen? Verder bepaalt jouw verhaal welke mensen je aantrekt en dus welke kansen er langskomen. Ook daarom moet je verhaal authentiek en persoonlijk zijn, zonder dooddoeners als ‘ik ben resultaatgericht’, ‘ik ben analytisch’ of ‘ik kan goed samenwerken’.”

Gezamenlijk aan de slag

Het wordt een interactieve workshop voor Groningers die een volgende stap willen zetten in hun carrière. Tevens is er voldoende ruimte om met elkaar te netwerken en ervaringen uit te wisselen. “Netwerken is altijd erg waardevol en belangrijk, zeker als je een nieuwe baan zoekt. Daarnaast gaan we met een groep gelijkgestemden aan de slag wat vaak ook motiverend werkt. Verder hopen we vanuit JobOn de komende maanden ook weer workshops op locatie bij het Talentperron te organiseren, want live persoonlijke ontmoetingen zijn van grote meerwaarde.”

Workshop is kosteloos

Werkzoekenden uit Groningen kunnen zich nog aanmelden voor de workshop ‘Storytelling: vertel je verhaal’ voor Groningers die online plaatsvindt op 26 januari van 10.00 tot 12.00 uur via: https://jobon.nl/events/storytelling-maak-jouw-unieke-verhaal-voor-groningers. Meedoen is gratis, maar aanmelden is een vereiste.

Over JobOn

JobOn is een vrijwilligersorganisatie en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Deelnemers werken hierbij actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk, vergroten hun vaardigheden en versterken elkaar. In Groningen is nog ruimte voor enthousiaste vrijwilligers die zich maatschappelijk willen inzetten om dit soort events en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Foto: Michiel Ton