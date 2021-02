Tips voor deze voorjaarsvakantie

Volgende week is in het noorden de voorjaarsvakantie en hebben de kinderen vrij van school. Normaal gesproken een week waarin we lekker kunnen zwemmen met de kinderen, een indoor speelpark bezoeken, logeerpartijtjes organiseren, shoppen voor lentekleding of eindelijk familie bezoeken die verder weg woont. Maar wat doe je nu in deze vakantie als er een lockdown geldt? Als alles dicht is? Als we al weken met elkaar in huis doorbrengen? En als we voorlopig nog niet met meerdere mensen bij elkaar mogen zijn?

Vanuit het team #Jeugd van MEE Groningen delen we graag tips met jullie voor de voorjaarsvakantie, om er ondanks de maatregelen tóch een echte vakantieweek van te maken.

Voorpret

Zit de kracht van een vakantie niet in de voorpret die je met elkaar hebt? Samen vooruit kijken naar alle leuke dingen die je gaat doen met zoveel vrije tijd. Deze voorpret kun je nu ook zeker hebben, maak een weekplanning waarin je alvast schrijft of tekent wat jullie in de vakantieweek allemaal gaan doen. Hang deze op een opvallende plaats zoals de woonkamerdeur, zodat iedereen hem goed kan zien. Zelfs de vaste oppasdag van oma, de BSO-dag of de vaste snack-avond worden een echt uitje als je deze alvast op de planning tekent in vrolijke kleurtjes. Zoek je nog meer ideeën om de week te vullen? Lees dan verder.

Wandelen

Het klinkt zo simpel, maar een wandeltocht kan een heel avontuur zijn. Kies eens een nieuwe omgeving en laat je kind(eren) onderweg een wandelbingo of speurtocht doen waarbij ze op zoek moeten naar bijvoorbeeld een vogel, een brievenbus of hun eigen basisschool. Of wandel van speeltuintje naar speeltuintje met een tas vol broodjes.

Op internet vind je veel ideeën voor wandelingen, dichtbij huis of wat verder weg. Kijk es op de site van Natuurmonumenten (met leuke wandelroutes voor kinderen) of Staasbosbeheer, wandel.nl, route.nl of doe een Ommetje in Groningen of Drenthe.

Knutselen

Waarschijnlijk heb je de afgelopen weken al een hele hoop geknutseld, maar voor kinderen blijft dit altijd leuk. Wist je dat je zelf ook hele leuke ‘friemeldingen’ kunt maken? Ken je de zakjes ‘smurfensnot’ nog van vroeger (afwasmiddel in een plastic zakje en friemelen maar!) of ga zelf slijm maken. Ook ‘magicsand’ kun je zelf thuis maken (zoek maar es op YouTube) of bedek de tafel met een vuilniszak en laat de kinderen lekker kliederen met scheerschuim.

Laat je kind(eren) jouwe oude, verwassen shirts opleuken met een ‘tie&dye’ behandeling, ook hierover staan op Youtube handige filmpjes om je hierbij te helpen. En heb je nou een super creatief talentje thuis en hangt je kamer inmiddels vol met knutselwerkjes? Maak dan iets voor een eenzame buurman of -vrouw of stuur eigen gemaakte kaartjes naar familieleden.

Happystones

Kennen jullie het fenomeen ‘happystones’ al? Dit zijn prachtig versierde (kiezel)stenen die rondzwerven. Als je er eentje vind, mag je deze meenemen en op een andere plek weer neerleggen. Naast het zoeken van de stenen, is het versieren en verspreiden van nieuwe stenen ook leuk om te doen. Vraag of je enkele stenen van de oprit van een buurman of -vrouw mag meenemen en je kunt al aan de slag. Je kunt ze versieren met verf, maar ook met leuke glitters of bijvoorbeeld nagellak. Als je zoekt op #happystones, kom je de mooiste voorbeelden tegen. Er zijn op Facebook verschillende happystones-pagina’s, waarschijnlijk is er ook wel eentje in jouw buurt.

Pokemon Go!

Weet je nog, die rage van een paar jaar geleden? Hij bestaat nog steeds hoor. Met oudere kinderen is Pokemon Go een leuke manier om samen een wandeling te maken, lekker de buitenlucht in. Pas wel op waar je loopt als je naar je beeldscherm kijkt …

Bouwen of slopen

Een vakantie is vaak het moment om op te ruimen in en om het huis. Maar hoe combineer je dit met kinderen die zich vervelen? Laat ze knutselen met de oude spullen! Van oude dozen of restanten hout kun je best een speelhuis, boot of auto maken. Of verknip oude kleren tot verkleedkleren of poppenkleertjes en oude apparaten zijn super interessant om uit elkaar te schroeven. Kinderen zijn gemakkelijk uren zoet en de fantasie wordt geprikkeld. En het leukste is dat je de spullen aan het einde van de vakantie alsnog weg kunt gooien, dus je gaat met een opgeruimd huis de nieuwe school-/werkweek in. Een echte win-win situatie dus.

Spelletjes

Pak de spelletjes uit de kast er eens bij en hou een spelletjes-marathon. Wie is de beste dammer? Wie wint de meeste potjes pesten op een rij? Misschien zijn er spelletjes waar je niet meer mee speelt, probeer ze te ruilen op een lokale ruilpagina voor nieuwe spelletjes. Of ga eens aan de slag met die puzzel van 1000 stukjes. Heb je een creatief kind? Maak dan eens zelf een bordspel. Ideeën nodig? Kijk dan af bij bestaande spellen: ganzebord of adderladder zijn vaak goede inspiratiebronnen.

Kamperen

Wie zegt dat kamperen alleen maar buiten kan? Kamperen kan ook prima binnen in huis. Laat de kinderen van lakens en dekens een tent bouwen, in de woonkamer of in een van de slaapkamers en laat ze hier een nachtje in kamperen. Zaklamp, knuffel en een boek mee. Een tasje met lekkers en ontbijt, een tandenborstel, een schone onderbroek en een handdoek om te volgende dag te douchen ‘in het douchegebouw’. Hang voor het totaalplaatje een waslijn door de kamer met daaraan een badpak/zwembroek, succes gegarandeerd!

Nog meer tips?

Op de site van Visit Groningen vonden we een overzicht met nog meer tips.

We hopen dat we jullie op ideeën hebben gebracht. Leuk als je jullie vakantiepret wilt delen, we zijn benieuwd naar de foto’s. Wij van team #Jeugd wensen iedereen een fijne vakantie!

Foto: MEE Groningen