Tips voor thuiswerken in coronatijd

Speciaal voor werkgevers is er informatie over leidinggeven op afstand .

Extra tips voor uw mentale gezondheid

Heeft u door het thuiswerken last van spanning? Of zit u niet lekker in uw vel? Ga dan hierover in gesprek met anderen. Bijvoorbeeld met uw collega’s of uw leidinggevende. Mogelijk kun u ook praten met:

een bedrijfsarts;

bedrijfsmaatschappelijk werk;

een vertrouwenspersoon.

Op Arboportaal staat meer tips voor thuiswerkers.