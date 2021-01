Tips voor thuiswerken van platform ‘Zo Werkt Het’

Een goede thuiswerkplek Creëer een werkplek achter een deur om een scheiding tussen thuis en werkplek te maken. Zorg ook dat je op een goede manier kan werken. Met de juiste middelen en de juiste manier van zitten. Een handig weetje: een werkgever mag eens in de vijf jaar een belastingvrije vergoeding van €1815,- geven om thuis een kantoor in te richten.

Communiceer met collega’s Omdat je elkaar niet fysiek ziet, is het samenwerken met collega’s moeilijker. Zoek met z’n allen naar een manier waardoor jullie wel contact kunnen houden en gebruik tools die je daarbij kunnen helpen. Houdt elkaar op de hoogte waar je mee bezig bent. ‘Work out loud’. Zo verlaag je de drempel om hulp te vragen.

Maak een planning Als je werkplek en je woonplek hetzelfde zijn, loop je gevaar dat je werktijden minder duidelijk worden. Bepaal daarom vooraf aan je werkdag je werktijden en laat je collega’s dit weten. Houd een duidelijk ritme aan. De afwisseling tussen moeilijke en makkelijke taken, computerwerk en leeswerk zorgt ervoor dat je minder wordt afgeleid door andere zaken. Tips: Pomodoro Techniek of ALPEN-methode.

Thuiswerken met kinderen

Deel met je kind

Weet je kind wat je de hele dag doet voor je werk? Laat het ze eens zien. En kijk ook mee naar het schoolwerk van je kind. Dit zorgt voor wederzijds begrip.

Maak een plannetje

Maak met het hele gezin een plan wanneer er gewerkt wordt en wanneer er tijd is voor andere dingen. Dit zorgt voor duidelijkheid bij je kind en bij jezelf. Verwacht van jezelf niet dat je net zo productief bent met kinderen om je heen. Geef je grenzen aan, naar je gezin en naar je werkgever en collega’s.

Houd de kinderen bezig

Zijn ze klaar met hun schoolwerk? Dan zijn er genoeg manieren om ze toch bezig te houden. Zo zijn er online genoeg leuke kleurplaten te vinden natuurlijk. Maar je kunt je kinderen ook klusjes in huis geven, een leuke serie aanzetten of een spelletje laten spelen. Sluit samen de werkdag af door samen iets te doen zoals gezellig naar buiten of samen koken.

Afspraak is afspraak, maar flexibel

Als je thuiswerkt met kinderen is communicatie met collega’s helemaal belangrijk. Maak daarom – als dat mogelijk is – afspraken over flexibele werktijden, een afwisselende taakverdeling en zorgtaken met je werkgever. Maar vergeet dan niet je collega’s hier ook over te informeren. Zo weten zij ook waar ze aan toe zijn.

