Toerit van Vrijheidsplein naar Julianaplein maand afgesloten

Weekendstremmingen

Voor het omzetten van het verkeer op de tijdelijke weg zijn twee weekendstremmingen nodig. De eerste van vrijdagavond 27 november t/m maandagochtend 30 november. Dan is de zuidelijke ringweg afgesloten tussen de westelijke ringweg en het Julianaplein. In dit weekend kan dus ook het doorgaande verkeer vanaf Drachten niet direct het Julianaplein bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg.

Twee weken later, van vrijdagavond 11 december t/m maandagochtend 14 december is noordkant van de zuidelijke ringweg aan de beurt. Dan kan het verkeer niet vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg. De omleiding loopt via de zuidelijke, oostelijke en noordelijke ringweg. Voor beide stremmingen geldt dat de werkzaamheden bij slecht weer opschuiven naar een ander weekend.