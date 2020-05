Na de coronacrisis gaat 62% van de bedrijven die nu aan thuiswerken doen door met digitaal, op afstand werken. “Dat blijkt uit onze enquête”, zegt directeur Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord. Of die 62% voet bij stuk houdt, is afhankelijk van wat de top in de onderneming doet. “Als leidinggevenden het goede voorbeeld geven, volgen de werknemers. Ik moedig het aan.”