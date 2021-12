Topdrukte voor restaurant Florentin in Groningen

GRONINGEN – Restaurant Florentin in Groningen heeft het de komende dagen drukker dan ooit. Ondanks de coronamaatregelen gaat het bedrijf een topdrukte tegemoet.

Florentin is een uniek en stoer restaurant in het Ebbingekwartier in Groningen, gevestigd in de Oude Gasfabriek. Het concept van het restaurant is geïnspireerd op de alternatieve wijk Florentin, gelegen in Tel Aviv. De keuken is dan ook gericht op het Balagan-stijl eten en staat op social media vooral bekend om de desserts die je letterlijk van tafel kunt eten.

Balagan-boxen

Sinds de horeca vanwege het coronabeleid maar tot 17.00 uur open mocht blijven, is het restaurant Balagan-boxen gaan verkopen op vrijdag, zaterdag en zondag. In deze boxen zitten 12 verschillende gerechten die elke week wisselen. Tijdens de Kerst is hier een speciaal menu voor voorbereid, zodat de mensen thuis toch konden genieten van een avondje Florentin. Het restaurant had het concept The Brunch Club voor beide kerstdagen overdag vol gereserveerd.

Helaas konden de brunches dankzij de nieuwe maatregelen niet doorgaan, maar gelukkig is het afhalen en bezorgen van eten nog wel mogelijk. Hier heeft Florentin dan ook op ingespeeld en het limiet van het aantal boxen wat ze normaliter verkopen verhoogd naar 500 stuks. De boxen zijn voor twee of drie personen, wat betekent dat er voor meer dan 1.100 mensen aan eten wordt voorbereid. Afgelopen woensdagmiddag waren de boxen al uitverkocht.

Dat het zo’n groot succes zou worden had eigenaar Emile Bos zelf niet durven dromen: “We hadden verwacht vol te zitten in het restaurant tijdens de brunches, dit kon jammer genoeg niet doorgaan en zijn ons gaan focussen op de Christmas Boxen. Dat de boxen uitverkocht zouden zijn, is meer dan we konden hopen.”

Drukke dagen

Het is een behoorlijk logistieke klus om voor 1.100 mensen aan eten voor te bereiden en dit te verpakken. Met 25 personeelsleden is Florentin dan ook ruim 6 dagen bezig met de voorbereidingen en zijn het lange dagen tijdens de feestdagen zelf. “Het zijn drukke dagen, maar we zijn blij dat we ondanks deze tijd met het personeel ervoor kunnen zorgen dat 1.100 mensen een leuke Kerst hebben”, aldus Emile.

Florentin gaat na de feestdagen met een welverdiende vakantie, maar zijn in het nieuwe jaar weer aanwezig om ieder weekend een nieuw Balagan menu voor te bereiden.

Foto: Florentin Groningen