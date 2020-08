Tot 55% besparen met off site parkeren bij luchthavens

Parkeren bij particuliere bedrijven rondom een luchthaven is vaak veel goedkoper dan parkeren bij het vliegveld zelf. Dat blijkt uit onderzoek van Parkos dat de parkeerprijzen vergeleek in de periode van 1 t/m 8 augustus. Volgens het in Groningen gevestigde parkeerplatform kan men door zogenoemde off site parking tot wel 55% in de kosten besparen. Bovendien beschikken veel particuliere parkings over een eigen shuttle bus waarmee reizigers gratis naar de luchthaven worden gebracht.

Prijzen grootste luchthavens

Uit onderzoek van Parkos blijkt dat parkeren bij Airport Eindhoven, de op een na grootste luchthaven van ons land, het duurst is met 103,00 euro voor 8 dagen. Bij de luchthavens van Schiphol en Rotterdam betaal je 57,50 euro en 54,50 euro voor hetzelfde aantal dagen. Dat is bijna de helft goedkoper, maar wie echt wil besparen kiest voor off site parkeren. In Eindhoven betaal je slechts 66,50 euro voor particulier parkeren en bij Schiphol en Rotterdam ligt dat bedrag op 40,98 euro en 52,00 euro.

Vanwaar het verschil in kosten?

Het grootste voordeel van parkeren op officiële parkeerplaatsen bij de luchthavens zelf is dat deze erg dicht bij de terminal zijn. Je hoeft hierdoor niet met de shuttle bus. Deze luxe verklaart de hogere kosten. Maar tegelijkertijd zorgt dit voor een toename in populariteit van de off site parkings. Daarnaast bieden off site parkeerplaatsen tegenwoordig vaak extra garanties, zoals (camera)beveiliging, verzekering, hulp met bagage en gratis vervoer naar de luchthaven.

Een andere optie is om de auto te laten staan en met het openbaar vervoer (ov) naar de luchthaven af te reizen. Vrijwel alle luchthavens in Nederland zijn goed bereikbaar met het ov. In enkele gevallen ben je met het openbaar vervoer zelfs goedkoper uit dan met je eigen auto. Naast de trein, taxi of bus kun je je ook door vrienden of familie laten brengen. Veel luchthavens bieden reizigers hiervoor namelijk een gratis drop off zone.

Parkeeraanbieders vergelijken

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur wat betreft vervoer. Met de auto naar de luchthaven is vaak het meest comfortabel, maar zeker niet het meest voordelig als je bij het vliegveld parkeert. Door alle opties eens rustig met elkaar te vergelijken kun je de beste beslissing nemen. Dat kan bijvoorbeeld via de website van Parkos. Bij Eindhoven, Schiphol, Rotterdam of Düsseldorf airport parkeren is daardoor nog nooit zo makkelijk geweest.

Foto: wal_172619/Pixabay