Turnstad Groningen en Knol’s Koek starten lekkere actie

GRONINGEN – Net als voor veel andere verenigingen, is het voor Turnstad Groningen een moeilijke tijd. Er mag niet gesport worden in de zalen en zonder materiaal is het erg lastig de gymnastische sporten te blijven beoefenen. Eenmalig kon daar verandering in gebracht worden en konden leden afgelopen woensdag hun hart ophalen op een korfbalveld vol gymmateriaal. Lekker sporten in lekker weer!

Turnstad Groningen heeft te maken met een terugloop van leden, dat heeft grotendeels te maken met dat het erg lastig is om de sport op alternatieve wijze voort te kunnen zetten nu zij niet in de binnensport-accommodaties terecht kunnen. Train(st)ers zijn erg creatief met online lessen aanbieden, thuischallenges opzetten en zelfs ook samen trainen in de buitenlucht, maar zonder materiaal is het erg moeilijk de gymnastische sporten te beoefenen zoals bedoeld.

Met enige jaloezie werd er gekeken naar gymnastiekverenigingen elders in het land die het voor elkaar kregen om een (circus)tent vol materiaal te kunnen plaatsen zodat de lessen toch redelijk normaal door kunnen gaan. Een stap die Turnstad Groningen ook onderzocht heeft, maar dit zou voor lang niet alle leden bereikbaar zijn. Met aanbod op 20 verschillende plekken in de stad en meer dan 100 lessen verdeeld over de hele week, moet deze ruimte zo groot zijn dat het niet meer haalbaar is.

De vereniging wilde haar trouwe leden toch wat bieden en zo gebeurde het dat op woensdag 28 april een instuif in het leven werd geroepen voor alle leden van Turnstad Groningen. Op het korfbalveld in Hoogkerk werd het eigen materiaal uit de gymzaal geplaatst en werden diverse vormen en maten van airtrackmateriaal uitgestald. Dit laatste werd kosteloos beschikbaar gesteld door een sportambassadeur van 12springs.

Ook de Poiesz Hoogkerk maakte het mede mogelijk door een lunch grotendeels te sponsoren voor alle begeleiding van de dag en Decathlon Groningen droeg een steentje bij aan de mooie dag door alle deelnemers na afloop een waardebon voor de winkel in de stad mee te geven.

Er waren freerunners, turn(st)ers, acrogymnasten en ook de peuters en kleuters konden hun hart ophalen. De vereniging trof het met het lekkere weer die dag en vele blije gezichten waren het resultaat. Met deze actie hoopt Turnstad Groningen net weer een impuls te geven om het nog even met elkaar vol te houden tot ze wel weer binnen mogen sporten (iets wat in het vooruitzicht leek, maar nu toch weer verderop in de toekomst blijkt te leggen vanwege het uitstellen van de versoepelingen).

Steun Turnstad Groningen

De vereniging blijft overigens lekker bezig want in samenwerking met Knol’s Koek zijn ze een koekactie opgestart om daarmee weer inkomsten te genereren en het financiële tekort wat te kunnen dichten. Wil jij de vereniging ook steunen? Bestel dan ook lekkere koek(en) via de website van Turnstad Groningen.

Foto: Turnstad Groningen