Twee weekenden geen treinen op station Groningen

Naast de spoorstremming naar Assen en Veendam/Winschoten/Weener van 6 mei tot en met 3 juni rijden er in de weekenden 9-10 mei en 16-17 mei ook geen treinen maar bussen naar Zuidhorn, Delfzijl of Roodeschool/Eemshaven. Dat betekent dat er die dagen helemaal geen treinen rijden naar het station van Groningen. ProRail is deze weekenden onder andere bezig met het inkorten van sporen en de beveiliging van het spoor op het station.

Spoorplan Noord-Nederland

Station Groningen wordt naast de toegangspoort tot de regio het visitekaartje van de stad. In 2023 is het werk klaar. Het project Groningen Spoorzone is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland; sneller reizen in Noord-Nederland en naar de Randstad door meer treinen, betere overstap, nieuwe verbindingen en sneller rijden. Meer weten over het spoorwerk in Groningen? Bekijk de speciale projectpagina van Groningen Spoorzone.