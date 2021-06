Twee weken avond- en nachtafsluitingen op zuidelijke ringweg

Ring Zuid – deelgebied oost

In de nachten van maandag 28 juni op dinsdag 29 juni en van dinsdag 29 juni op woensdag 30 juni is de zuidelijke ringweg in beide richtingen dicht tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. Het verkeer wordt omgeleid via de overige ringwegen.

In de nachten 5-6 juli en 6-7 juli is de zuidelijke ringweg voor verkeer richting Hoogezand opnieuw gestremd tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. Verkeer richting Drachten en Assen heeft in de nacht van 5 op 6 juli te maken met een afsluiting vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein.