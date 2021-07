Tweede editie Gastronomie Festival in de Martinikerk

GRONINGEN – Liefhebbers van culinaire hapjes en heerlijke drankjes komen op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 2021 geheel aan hun trekken op de 2e editie van het indoor Gastronomie Festival in de Martinikerk Groningen. Op het festival presenteren restaurants, eetcafés, koks en ondernemers hun gerechten, dranken en (streek)producten aan het publiek en kun je genieten op sfeervolle thematerrassen.

Na het succesvolle festivaldebuut begin 2020 (vlak voor de coronacrisis) waarbij meer dan 3000 bezoekers het indoor food & drinks festival bezochten, is het tijd voor een vervolg. De juichstemming van editie 1 werd echter bruut verstoord door het coronavirus. Het heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad om in coronatijd te blijven ondernemen en een festival op poten te zetten, maar het is de organisatie gelukt! Dus ook dit jaar kun je genieten van vele stands met vis, vlees en vegetarische gerechten, heerlijke wijnen en speciaalbieren, regionale lekkernijen, desserts, culinaire snacks en meer.

De eerste namen zijn bekend

Namens Gastronomie Festival mogen wij alvast de volgende namen bekendmaken die je op het festival zult tegenkomen: Cloinq (wijnen) – Restaurant M (gerechten) – Cocktails by Nina (cocktails) – Restaurant De Oude Sluis (gerechten) – Imono Asian bar & restaurant (gerechten) – 2Join (entertainment) – Florentin (gerechten).

Gastronomie Festival 2021 is voor dit jaar verhuisd van de MartiniPlaza naar de Martinikerk waar op maandag 25 en dinsdag 26 oktober ook het zakelijke event Horeca Xperience 2021 zal worden georganiseerd. Uiteraard zullen tijdens beide events alle geldende coronamaatregelen worden gerespecteerd. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.

Foto: Alvar Besemer