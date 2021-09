Tweede Unmute Us protest brengt meer dan 150.000 mensen op de been

Zaterdag zijn verspreid over tien steden meer dan 150.000 mensen de straat op gegaan om de onmiddellijke opening van de Nederlandse evenementen en festivals te eisen. Het tweede ‘Unmute Us!’ protest is een vervolg op de demonstratie van 21 augustus en werd ondersteund door meer dan 4.000 organisaties uit de evenementenbranche en meer dan 425 artiesten en sprekers. NPO 3FM paste zaterdag de programmering aan voor een speciale 3FM x Unmute Us uitzending. Vanuit zeven steden werd live verslag gedaan in een drie uur durende uitzending tijdens het protest.

Als ware het een Love Parade reden 116 trucks hun routes door Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Utrecht. Nooit eerder is in Nederland een protest zo grootschalig in meerdere steden tegelijk gevoerd. De boodschap is duidelijk: Stop de willekeur en open alle grootschalige evenementen. De opening van sportevenementen zoals betaald voetbal en de succesvol verlopen Formule 1, bevestigen dat – gecombineerd met Testen voor Toegang en met de resultaten van Fieldlab Evenementen – alle evenementen weer open kunnen zonder dat de druk op de zorg exponentieel groeit. “Na vandaag kan onze beweging niet meer genegeerd worden. Het eerste ‘Unmute Us!’ protest heeft aanvankelijk niet geleid tot directe reactie vanuit Den Haag, maar als het nu stil blijft is het kabinet echt alle realiteitszin verloren”, aldus Jasper Goossen, mede-eigenaar Apenkooi Events, initiatiefnemer ‘Unmute Us!’. “Ik ben apetrots op zowel de uitstekende organisatie per stad als de steun voor onze sector die vanuit zoveel onverwachte hoeken is gekomen. Deze steun hadden we als sector echt nodig om ons weer op te richten voor een nieuw seizoen volgend jaar.”

In alle tien de gemeenten heeft de evenementen- en festivalbranche wederom aangetoond dat zij weten hoe veilig en verantwoord georganiseerd moet worden. ‘Unmute Us!’ is niet alleen een protestbeweging, het onderstreept de hoge mate van professionaliteit die er in Nederland is op het gebied van evenementenorganisatie. Dat geluid blijft niet onopgemerkt. “Het is van het hoogste belang dat evenementen weer gaan plaatsvinden. De economie heeft er baat bij, mensen hebben er zin in én we weten dat het veilig kan”, aldus D66-kamerlid en waarnemend fractievoorzitter Rob Jetten. “De oranjefeesten in de Johan Cruijff ArenA en op het circuit in Zandvoort laten zien hoe belangrijk grote evenementen zijn voor het land. Laten we niet langer wachten en met Testen voor Toegang mogelijk maken dat we ook weer kunnen genieten van feest en cultuur.”

De boodschap is gehoord, ‘Unmute Us!’ heeft het hele land weten te mobiliseren, nu is het aan het kabinet om daadwerkelijk stappen te zetten.

Foto: POPgroningen