Twintig nieuwe waterstofbussen de weg op

Zwaar vervoer

Het tankstation bij de busstalling is alleen geschikt voor het bijvullen van de tanks van zwaar vervoer zoals bussen en vrachtvervoer, en niet voor personenauto’s. “Het is opgezet als een ‘besloten’ station, alleen voor de bussen van Qbuzz”, zegt Mul. Wellicht dat later ook andere partijen er gebruik van kunnen maken. Het station is voorbereid op een groei van het aantal bussen. “Dat is belangrijk, omdat er plannen zijn om in Groningen en Drenthe ook waterstof-Qliners en -minibusjes te laten rijden. ”Het waterstoftankstation aan de Peizerweg is gebouwd door Shell, in opdracht van het OV-bureau Groningen Drenthe. Volgend jaar gaan er ook in Emmen tien bussen op waterstof rijden, waarmee er in deze regio in totaal 32 waterstofbussen rondrijden. Het station dat voor deze bussen in Emmen wordt gebouwd, is straks wel openbaar.