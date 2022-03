Uitkijkpunt Aanpak Ring Zuid officieel in gebruik genomen

GRONINGEN – Het uitkijkpunt van Aanpak Ring Zuid aan de Muntinglaan in Groningen is sinds vanochtend officieel in gebruik genomen.

Vanaf dit (tijdelijke) uitkijkpunt kunnen geïnteresseerden uitkijken op de ombouw van de zuidelijke ringweg. Anders dan het uitkijkpunt aan de Hereweg, wordt deze na afloop van de werkzaamheden aan de ringweg weer afgebroken.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties