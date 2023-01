Ulteam speelt ‘Het Dorp’ in VRIJDAG Prinsentheater

GRONINGEN – Zin in een verrassend avondje uit? Ulteam Theatersport speelt Het Dorp, een volledig geïmproviseerde voorstelling.

Ga mee naar een afgelegen dorp hoog in de bergen. De hardwerkende bewoners zijn op elkaar aangewezen, maar ieder heeft zijn eigen agenda. Wat wil de sluwe burgemeester van de vriendelijke buurvrouw? En wie is de mysterieuze gast die sinds kort een kamer huurt in de herberg?

Improvisatie

In het tweede deel van de voorstelling worden scenes geïmproviseerd aan de hand van een gedicht. Het kan een zin zijn, een woord, of iets er tussenin. Ontdek hoe de spelers de poëzie tot leven laten komen in hun spel. Het Dorp belooft een unieke voorstelling te worden. Wees welkom en laat je meeslepen in wat er in het moment ontstaat!

Foto: Ulteam