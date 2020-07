UMCG neemt koppelbedden in gebruik

​Even lekker bij je kind of partner in bed kruipen, om te knuffelen of te troosten. Thuis kan dat, maar in het ziekenhuis vaak niet terwijl je er dan juist veel behoefte aan kunt hebben. Vooral tijdens de laatste levensfase of op moeilijke momenten. We zijn dan ook heel blij en dankbaar dat twee teams van Roparun sponsorgeld voor twee koppelbedden binnenhaalden: een voor volwassenen en een voor kinderen. Een koppelbed is een logeerbed dat aan het ziekenhuisbed gekoppeld kan worden zodat je een volwaardig tweepersoonsbed krijgt. Het is de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn in een zorgomgeving, zoals een hospice of een ziekenhuis. Verpleegkundigen Thom en Tessa demonstreerden het gekoppelde bed en Thom en Natascha vlo​gden erover, kijk maar op @umcgroningen op Instagram.

