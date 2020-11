UMCG opent eerste botulinestraat van Nederland

Het Expertisecentrum Movement Disorders van het UMCG opent vrijdag 20 november de eerste botulinestraat van Nederland. Dystoniepatiënten krijgen voortaan op één ochtend alle verschillende afspraken en onderzoeken, die direct worden beoordeeld door de neuroloog. ‘Hiermee maken we de zorg voor onze patiënten een stuk efficiënter en patiëntvriendelijker’, zegt neuroloog in opleiding Tjerk Lagrand, één van de initiatiefnemers van UMCG’s botulinestraat.

Patiënten met een focale dystonie (zoals een draainek) of dystonie van de ogen worden vaak behandeld met botulinetoxine injecties. Deze injecties zorgen ervoor dat de veranderde stand van de nek of het dichtknijpen van de ogen verminderen. Doordat botuline de spieren tijdelijk gedeeltelijk verlamt, heeft de patiënt minder last van hinderlijke bewegingen.

Het UMCG behandelt jaarlijks meer dan honderd dystoniepatiënten uit het hele land en soms ook uit het buitenland. Tot nu toe moesten zij voor hun behandeling meerdere keren naar het UMCG komen. De eerste keer om de diagnose te stellen of bevestigen op de polikliniek, een tweede keer voor polymyografisch onderzoek waarbij gekeken wordt welke spieren overactief zijn en een derde keer om met botuline behandeld te worden.

Alles op één ochtend

Om dit proces te verbeteren is de botulinestraat ontwikkeld. Patiënten krijgen op één ochtend alle verschillende afspraken en onderzoeken, die direct worden beoordeeld door de neuroloog. Ook wordt er samen met patiënten nog dezelfde morgen een behandelplan opgesteld en worden patiënten indien nodig ook direct behandeld met botulinetoxine. ‘Dit bespaart onze patiënten natuurlijk een hoop kostbare reistijd’, zegt Tjerk Lagrand. ‘Sommige patiënten moesten soms uren rijden voor een afspraak die maar een kwartiertje duurde. Dat is nu verleden tijd.’

Foto: Google Street View