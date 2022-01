Unmute Us eist perspectief voor evenementen en nachthoreca

Velen zullen verheugd zijn met de versoepelingen die het kabinet heeft gepresenteerd, maar festivals en het nachtleven vallen wederom buiten de boot. “Hiermee wordt andermaal een branche geschoffeerd die bewezen op een veilige en verantwoorde manier open kan” vindt Unmute Us. Unmute Us roept namens de festivals en de nachthoreca het kabinet op om binnen twee weken met een volwaardig en realistisch plan te komen, zoals toegezegd in december, waarin duidelijk wordt dat evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft dit uit, gaan ze tot acties over.

Unmute Us snapt dat de maatschappij stapsgewijs wordt geopend. Al betekent dit dat de evenementen- en nachthorecabranche als enige nog volledig op slot blijft. In de aangekondigde versoepelingen is opgenomen dat voor binnenevenementen een maximale capaciteit van 1.250 bezoekers geldt, met verplichte zitplaats. Buiten mag een locatie maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld en de nachthoreca blijft gesloten. Het schrikbeeld van de ‘discopiek’ van afgelopen zomer hangt nog steeds als een zwaard boven het hoofd van vele organisaties en ondernemers.

“Deze zogenaamde versoepelingen zijn nog minder dan een worst die wordt voorgehouden voor een branche die ooit tot ’s werelds meest toonaangevende behoorde, tevens de branche waarvan de met Fieldlab Evenementen gerealiseerde resultaten nota bene een basis vormden voor openstelling van andere branches. Het nachtleven is nog net niet dood en begraven, er lijkt geen enkel zicht op reanimatie. Het gebrek aan perspectief werkt verlammend en demotiverend. Niet alleen voor de sector, maar ook voor de bezoekers die snakken naar een uitlaatklep.” aldus Unmute Us.

In heel Nederland duiken er illegale huisfeestjes op, of mensen reizen voor een feestje naar onze buurlanden. Gecontroleerde evenementen worden echter nog gezien als gevaar voor de samenleving. Zowel het Fieldlab experiment als ADE heeft dat bewezen. Politiebonden en burgemeesters roepen inmiddels ook dat zij liever gecontroleerde evenementen zien dan het groeiend aantal illegale feesten. In omliggende landen wordt er inmiddels perspectief geboden, of is alles zelfs volledig open. Als er binnen twee weken geen plannen worden gepresenteerd, gaat Unmute Us weer over op grootschalige acties.

“Nadat we eind september in een hele korte periode weer evenementen mochten organiseren, hebben we sinds de laatste sluiting weer gedaan wat van ons is gevraagd. Maar nu staan wij wederom achteraan in de rij terwijl branches die luidruchtiger zijn geweest wel open mogen. Dit is complete willekeur en dat is onzinnig en vooral niet nodig”, aldus Jasper Goossen, CEO van Apenkooi Events en initiatiefnemer van Unmute Us. “Vorig jaar hebben we na onze landelijke en drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is om strak georganiseerd, veilig en verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen brengen. De tijd van wederom rustig blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is voorbij. Onze branche moet open. Ook met een tijdelijke opening nemen we daarom geen genoegen meer. Wij eisen binnen twee weken een realistisch openingsplan voor de festivals en het nachtleven. Indien dat er niet komt, zullen we – net als de horeca onlangs – overgaan bijvoorbeeld tot opening op eigen initiatief als protest.”

Over ‘Unmute Us!’

‘Unmute Us!’ is een directe reactie van bijna de voltallige Nederlandse festival- en evenementenbranche. Na maandenlange inspanningen vanuit de evenementensector om te voldoen aan de wensen van de overheid, moest uiteindelijk worden geconcludeerd dat de intenties eenzijdig waren. Festivals en evenementen kregen wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte werd steeds weer gebroken. Bij organisatoren en bezoekers maakt teleurstelling plaats voor boosheid en onbegrip. Honderdduizenden mensen worden door een zwalkend beleid van dit kabinet letterlijk op ‘mute’ gehouden. Wij eisen dat per direct evenementen weer mogen plaatsvinden onder de voorwaarden van Testen voor Toegang, met een volledige capaciteit. Het is tijd om de stilte te doorbreken.

Foto: POPgroningen