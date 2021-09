UnmuteUs organiseert nieuwe demonstraties

GRONINGEN – Na de succesvolle Unmute Us demonstratie op zaterdag 21 augustus, met zeker 70.000 demonstranten en meer dan 2500 aangesloten organisaties, wacht het samenwerkingsverband van de evenementenbranche en de cultuursector nog steeds op een inhoudelijke reactie uit Den Haag. “Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan.”

Zaterdag 21 augustus werd er gedemonstreerd om een duidelijk signaal richting Den Haag af te geven: zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren. Na 21 augustus is de boodschap extra kracht bijgezet met een open brief met daarin acht duidelijke vragen aan de verantwoordelijke ministers. Noch de demonstratie als de brief en de ophef in de maatschappij hebben echter geleid tot een antwoord.

Voor de nieuwe demonstraties op 11 september roept Unmute Us organisatoren en artiesten uit alle hoeken van de evenementensector en uit iedere stad op om zich aan te melden via unmute-us.nl. “We roepen het hele land op om op te staan voor de evenementenbranche en de cultuursector. Wij zijn zaterdag niet de straat op gegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een feestje te vieren. We worden letterlijk doodgezwegen: Unmute Us!”

Unmute Us blijft bij haar eis om directe heropening volgens de Fieldlab voorwaarden (zoals die eerder door het kabinet zijn omarmd), antwoord op de gestelde vragen, en om erkenning voor de gesteldheid van de vele bezoekers, getroffen medewerkers en artiesten die zich al ruim anderhalf jaar niet gehoord voelen.

Foto: POPgroningen