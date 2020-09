Up North minilab zoekt makers!

Wil jij weer live performen/optreden? Iets maken en presenteren voor klein publiek? Up North stelt een werkbudget van € 500, euro beschikbaar. We kunnen twintig ideeën ondersteunen.

Heb jij een tof idee? Stuur het op!

Nu de corona-maatregelen weer wat zijn versoepeld en er weer kleinschalige optredens en performances voor een klein publiek mogelijk zijn is het tijd voor nieuwe ideeën. Doe mee en stuur Up North een korte omschrijving van je idee en de wijze waarop je dit wilt presenteren en waar. Dit idee moet de komende maanden (sept, okt, nov) te realiseren zijn. We beoordelen ideeën op basis van binnenkomst tot het maximum is bereikt. Mail je idee daarom direct naar: info@upnorth-lab.nl. De eerste bekendmaking honoreringen is 15 augustus, daarna wekelijks.

Heb je een idee maar ook nog vragen? Mail die dan ook, dan kunnen we kijken of we mee kunnen denken.

Up North wordt gevormd door de drie productiekernen Popfabryk (Friesland), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Drenthe) met ondersteuning van Friesland Pop, Keunstwurk, POPgroningen en Kunst Cultuur. MiniLabLive wordt mede mogelijk gemaakt door We the North.

Check voor meer info ook: www.upnorth-lab.nl

Foto: POPgroningen