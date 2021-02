Up North MiniLabLive zoekt makers

MiniLabLive is op zoek naar jonge noordelijke cultuurmakers in de hiphop- en popcultuur. Kun je meebewegen op de golven van maatregelen en beperkingen en zie je een mogelijkheid je nieuwste popculturele hoogstandje te presenteren voor een (live) publiek? Up North stelt een budget van € 500, euro beschikbaar voor je snode plannen. Ze kunnen net als bij de eerste ronde weer tien ideeën ondersteunen.

Stuur Up North een korte omschrijving van je idee en de wijze waarop je dit wilt presenteren en waar. Ze beoordelen ideeën doorlopend en op basis van binnenkomst tot het maximum is bereikt. Mail je idee daarom direct naar: info@upnorth-lab.nl.

MiniLabLive is een samenwerking tussen Urban House Groningen, Popfabryk en Garage TDI en wordt mede mogelijke gemaakt door We The North.

In de vorige ronde zijn plannen voor huiskamerconcerten, live streams, videoclips, exposities, zoomsessies, drukwerk, besloten Try Out’s gehonoreerd. Op dit moment kan er helaas nog net iets minder dan toen maar er zijn altijd mogelijkheden en…. hopelijk kunnen we in maart, april, mei wel weer los.

Check hier een aantal toegekende ideeën. De inschrijvingen sluiten op 1 juli.

Open Call voor makers uit de hiphop scene in Noord-Nederland

Nu je toch lekker bezig bent, je hebt nog een week om je aan te melden voor de open call voor makers uit de hiphop scene! Wil jij een eigen productie maken én je als maker verder ontwikkelen? Dan is deze Open Call namelijk iets voor jou. In het project Up North kun je experimenteren en aan je skills werken. Denk aan muziek, dans, poëzie, spoken word, maar ook vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode en theater.

Ze zijn op zoek naar jonge noordelijke makers in de hiphop- en popcultuur met ideeën die verschillende disciplines weten te combineren. Heb je een idee mail deze dan voor 7 maart 2021 naar; info@upnorth-lab.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Paul Giesen; paul@popfabryk.nl

Ingeborg Struyk; ingeborg@urbanhousegroningen.com

Erik de Vries; erik@kunstencultuur.nl

Foto: POPgroningen