Vacature: Projectleider GRONDSLAG

GRONDSLAG is nieuw. Specifiek ontwikkeld om ruw muzikaal pop, electronic en urban talent van Groningse bodem op maat te helpen ontwikkelen, onderscheiden, zelfredzamer te worden en handvaten mee te geven. Om beter uitgerust te zijn om te werken aan een duurzame muzikale loopbaan. De deelnemers en hun behoeften staan centraal. GRONDSLAG legt structurele verbindingen met professionele poporganisaties ESNS, SPOT, Vera, Simplon, Urban House Groningen, Paradigm, Kopjek, OOST en POPgroningen. Deze organisaties zijn kernpartners in dit ontwikkeltraject. Ze scouten en stimuleren deelnemers, delen kennis, kunde, netwerken en faciliteiten. Een klein leger aan coaches en externen ondersteunen de deelnemers gedurende een cultureel seizoen.

Functieomschrijving:

Als projectleider van GRONDSLAG zet je het traject op, begeleidt en stuurt aan. Qua marketing van het project denk je mee. Je inventariseert de behoeften van deelnemers en stelt passend trajectprogramma samen, wat je preproduceert en uitvoert. Zo bedenk en maak je bijvoorbeeld bruikbare documenten voor deelnemers en coaches. Als spin in ‘t web communiceer je met alle betrokkenen. Je zet gesprekken en meet-ups op en voert en begeleidt deze. Je informeert naar werkplannen, mogelijke bestedingen en werkbegrotingen. Qua financiën verdeel je het projectbudget, je doet en accordeert uitgaven, stelt werkbegrotingen op en bewaakt deze. Ook maak je een realisatiebegroting die je bijhoudt. Je administreert het project en individuele trajecten en uitgaven, ordent bestanden en maakt notities. Regelmatig informeer en adviseer je deelnemers en coaches. Mogelijk houd je een oogje in het zeil bij activiteiten van deelnemers i.c.m. andere partijen.

Profiel:

– Afgeronde relevante HBO/WO opleiding en 2 jaar relevante werkervaring.

– Passie, kennis, ervaring, binding met popcultuur, talentontwikkeling en de Groningse scene.

– Centrale rol capaciteiten.

– Kennis, ervaring en netwerk in recording, management, publishing en distributie.

– Proactief en zelfstandig. Dienstverlenende houding maar gericht op prioriteiten.

– Efficiënt en effectief. Kalm en productief bij hogere werkdruk, overzicht houdend, planning aanhoudend.

– Bereid om met enige regelmaat ’s avonds, ’s weekends en buiten de deur te werken.

– Beheerst Nederlandse taal en sociaal vaardig.

Geboden:

Afwisselend uitdagend werk in een dynamische, inspirerende, professionele, informele omgeving. Vergoeding en overeenkomst op projectbasis (zzp / freelance, OVO voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging) via POPgroningen, waar je in een klein team werkt. Via deze functie kom je in contact met de Groningse en Nederlandse popscene in de volle breedte. Leuke bijkomstigheden zijn o.a. collegiaal contact met alle kernpartners, POPgroningen, VRIJDAG én natuurlijk een hele hoop gezelligheid.

Interesse?

Zie jij jezelf dit doen? Laat het weten. Vertel waarom je geschikt bent in een motivatie(brief) en mail deze samen met je (online)CV naar sjoerd@popgroningen.nl. Met eventuele vragen kun je hier ook terecht. Sluitingsdatum: dinsdag 13 april.

+/- 8u p/w, doorlopend | vergoeding op projectbasis (zzp / freelance)

Foto: POPgroningen