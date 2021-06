Van 15 juni tot 9 juli verkeershinder op kruising Paterswoldseweg-Eeldersingel

Afsluiting Paterswoldseweg De Paterswoldseweg is van dinsdag 15 juni 07.00 uur tot woensdag 16 juni 17.00 uur in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer net vóór de kruising met de Eeldersingel. Het verkeer wordt omgeleid via de Peizerweg – westelijke ringweg (N370) – Hoendiep – Eendrachtskade. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren. Bekijk de locatie van de stremming en de omleidingsroute op de Slimme Kaart.

Afsluiting Eeldersingel Van donderdag 17 juni 07.00 uur tot vrijdag 9 juli 16.00 uur is de Eeldersingel net na de kruising met de Paterswoldseweg en Eelderbrug afgesloten voor autoverkeer in de richting van station Groningen. Auto's worden omgeleid via de Paterswoldseweg – Parkweg – Emmaviaduct. Bussen en fietsers kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars in beide richtingen de werkzaamheden passeren. Bekijk de locatie van de stremming en de omleidingsroute op de Slimme Kaart.

25-28 juni: kruising tijdelijk open In het weekend van vrijdag 25 juni tot maandag 28 juni is de kruising Paterswoldseweg/Eeldersingel tijdelijk volledig beschikbaar voor verkeer. Dit heeft te maken met de afsluiting van de oostbaan van de A28 in dat weekend.