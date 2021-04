Van Iddekingeweg van mei tot september afgesloten

Werkzaamheden aan viaduct

Aannemer Combinatie Herepoort is bij het viaduct over de Van Iddekingeweg aan het werk voor het project Aanpak Ring Zuid. Het viaduct wordt hier verbreed. Op deze plek komt de nieuwe afrit richting het centrum te liggen. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren, wordt het viaduct afgesloten voor verkeer. Tussen 9 juli en 23 augustus wordt de onderdoorgang tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers, omdat de Brailleweg in die periode is afgesloten voor alle verkeer.