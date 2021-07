Van Iddekingeweg vanaf 9 juli tijdelijk geopend voor fietsers en voetgangers

Voor het autoverkeer verandert er niets. Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg, Laan Corpus den Hoorn, Van Ketwich Verschuurlaan en de Vondellaan.

Omleidingen voor fietsers/voetgangers na 23 augustus

Na 23 augustus hebben fietsers en voetgangers dezelfde twee opties als momenteel gelden. Ze kunnen richting het noorden via fietspad Hoornsedijk (langs het Noord-Willemskanaal) en fietsbruggetje de Muntingbrug en de Brailleweg of richting het zuiden via fietspad Hoornsedijk en de Laan Corpus den Hoorn.