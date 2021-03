Van Iddekingeweg zaterdag 6 en 13 maart dicht voor autoverkeer

Op zaterdag 6 en zaterdag 13 maart is de Van Iddekingeweg in Groningen afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van het viaduct. Fietsers en voetgangers kunnen via de zuidkant van de Van Iddekingeweg passeren. Autoverkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg, Laan Corpus den Hoorn en Vondellaan en andersom.