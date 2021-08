Vanaf 3 september afsluitingen rond kruising Ring West-Leonard Springerlaan

6-20 september

De rechter afslag vanaf de Leonard Springerlaan naar de westelijke ringweg (N370) richting Paddepoel/Zuidhorn is afgesloten tot maandag 20 september 06.00 uur. Dit betekent dat verkeer vanaf de Leonard Springerlaan wordt omgeleid via de Paterswoldseweg en de Peizerweg. Via oprit 38 kan het verkeer de westelijke ringweg weer op.