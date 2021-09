Vanaf maandag Lübeckweg definitief dicht, oprit Stettinweg open

Afsluiting Lübeckweg

De Lübeckweg loopt parallel aan de zuidelijke ringweg en verbindt nu nog de Bornholmstraat met de Europaweg. Veel verkeer wat vanaf de Bornholmstraat naar de zuidelijke ringweg richting het Julianaplein wil rijden, maakt gebruik van de Lübeckweg. Vanaf maandag 20 september is dat niet meer mogelijk. Verkeer op de Bornholmstraat kan dan via de Herningweg en Europaweg of via de Sontweg en Europaweg naar het Europaplein rijden. Een derde optie is via de Sontbrug en de nieuwe oprit bij de Stettinweg.