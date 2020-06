Vanavond opnieuw demonstratie op de Grote Markt

GRONINGEN – Op de Grote Markt wordt vanavond gedemonstreerd om aandacht te vragen voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen.

Dat meldt RTV Noord op haar website. De demonstratie wordt georganiseerd door Comité Vluchtelingenkinderen Groningen dat graag zou zien dat de gemeente Groningen ook kinderen uit het Griekse kamp Moria opneemt. De oproep sluit aan bij de visie van de Groninger gemeenteraad. Een meerderheid van de raad liet eerder namelijk al weten vluchtelingenkinderen in Groningen te willen opvangen.

Tweede demonstratie

Ondanks de corona-maatregelen is het de tweede demonstratie op de Grote Markt in korte tijd. Afgelopen dinsdag werd er gedemonstreerd tegen geweld tegen mensen met een zwarte huidskleur. Op die demonstratie kwamen volgens de organisatie zo’n 1.500 deelnemers af, bijna het dubbele van de 800 die vooraf waren toegestaan. De demonstratie van vanavond begint om 20.00 uur en duurt tot circa 20.45 uur en zal in volledige stilte verlopen.

Foto: Bouwwebcam.nl