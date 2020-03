Vandaag meer lege schappen dan gisteren

GRONINGEN – Er zijn vandaag meer lege schappen in de supermarkt dan gisteren, aldus René Roorda van brancheorganisatie CBL op NOS.

Het hamstergedrag is ook merkbaar in de supermarkten in onze provincie. Wie gisteren na een werkdag naar de Lidl in Beijum ging, kwam voor lege schappen te staan. Maar ook vandaag zijn er diverse lege schappen gespot, onder andere bij de Lidl in Hoogkerk (foto). Als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus nemen ze daar overigens geen contant geld meer aan.

Hamsteren niet nodig

Maar hoewel de schappen dus opnieuw leegraken, verzekerd het CBL dat hamsteren echt niet nodig is. Nederland heeft volgens Roorda voldoende voorraad van producten. Het probleem is puur en alleen de logistiek; de producten liggen domweg nog niet in de supermarkt, maar bij leveranciers. Naar verwachting is dit probleem na een paar dagen helemaal verholpen.

