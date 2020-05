Vanhulley verkoopt mondkapjes op station in Groningen

GRONINGEN – Sociale onderneming Vanhulley start dinsdag met de verkoop van mondkapjes op het hoofdstation van Groningen.

Het initiatief kwam van een van de vrijwilligers die de afgelopen weken geholpen hebben om de organisatie bij te staan in corona-tijd. Vanaf 1 juni is het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht, en dus verkoopt Vanhulley enkeltjes (1 stuk) en retourtjes (2 stuks) voor €4,09 per stuk. De BTW is komen te vervallen waardoor de prijs is gedaald.

OVanhulley

De actie heeft de titel OVanhulley, en wordt geheel georganiseerd door de vrijwilligers en de vrouwen van Vanhulley. “Voor onze vrouwen is het een unieke ervaring, en kunnen ze, na een best lastige periode van vooral thuis zitten met de kinderen, weer even lekker eruit”, aldus Jolijn Creutzberg, oprichter van Vanhulley.

Sparen voor een laptop

Wie een mondkapje koopt kan daarnaast €1 of €2 doneren voor het door de vrijwilligers bedachte goede doel: de aanschaf van een laptop voor de vrouwen. Jobcoach Elza Huizing van Vanhulley “Vaak hebben ze thuis geen (goede) computer tot hun beschikking, en dat is voor het maken van huiswerk echt heel belangrijk. Als we dit doel behalen kunnen we op ons atelier een huiswerkplek inrichten, dat zou mooi zijn”.

De mondkapjes van OVanhulley zijn op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur verkrijgbaar op het voorplein van het station. Op andere momenten via de site van Vanhulley, bij Department, en bij de VVV in het Forum.

Foto: Vanhulley