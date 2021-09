Veilig naar voorstellingen en concerten

We hebben maatregelen getroffen om je bezoek aan ons niet alleen zo veilig maar ook zo fijn mogelijk te laten verlopen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Zodra richtlijnen vanuit de overheid wijzigen, passen we ons handelen aan. Kijk dus kort voor je bezoek nogmaals op deze pagina om te zien of er voor jou belangrijke wijzigingen zijn of lees de servicemail die we enkele dagen voor de voorstelling of het concert naar kaartkopers versturen.

3 manieren voor coronatoegangsbewijs

Je kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:



Vaccinatiebewijs

Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat je volledig bent gevaccineerd. Meestal kan CoronaCheck je vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD.

Herstelbewijs

Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

Testbewijs

Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

Checklist voor je bezoek aan Kielzog Theater met de CoronaCheck-app

Wil je naar een evenement of activiteit in Kielzog Theater waarvoor je een coronatoegangsbewijs nodig hebt? Neem dan de volgende 4 stappen:

Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl.

Upload je coronabewijs. Laat je QR-code scannen bij de ingang. Toon je legitimatiebewijs en toegangskaartje.

Je kunt ook toegang krijgen met een papieren bewijs. Kijk op CoronaCheck.nl voor meer informatie.

Algemene coronamaatregelen

Houd tot je door de kaartcontrole bent 1,5 meter afstand van andere huishoudens.

Het dragen van een mondkapje vervalt tijdens een bezoek aan onze voorstellingen en concerten.

De 1,5 meter maatregel vervalt binnen onze theaterzaal.

Ben je niet helemaal fit of ziek en kun je daardoor niet komen? Stuur een mailtje naar info@kielzog.nl en wij zorgen ervoor dat je het aankoopbedrag in geld of als tegoedbon terug krijgt.

Je kunt bij onze barren en het restaurant alleen met pin betalen.

Heb je suggesties of tips? Laat het ons weten via info@kielzog.nl.

Meer informatie vind je bij de algemene voorwaarden.

Foto: Kielzog