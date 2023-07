Verbindingsboog vanaf Julianaplein naar Ring West open

GRONINGEN Daar is ie dan! De nieuwe verbinding van het Julianaplein naar Ring West is sinds maandag 17 juli 06.00 uur open voor het verkeer. De nieuwe boog verbinding de zuidelijke ringweg met de westelijke ringweg en is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid.

De verbindingsboog is geopend door Martijn Vogd (Vesta Woonforum / Woonboulevard Groningen) en Edwin Horinga (hoofduitvoerder GWW bij Combinatie Herepoort). Samen met Frank Dijkema (adviseur omgeving bij Aanpak Ring Zuid) reageren zij in onderstaande video op de openstelling van de nieuwe verbindingsboog.

Aansluiting westelijke ringweg nog niet af Van en naar Ring West zijn de verbindingen met de zuidelijke ringweg nog niet af. Na de zomer wordt er verder gewerkt aan de verbinding tussen Ring West en het Julianaplein en aan de rechtstreekse verbinding tussen de westelijke ringweg en de zuidelijke ringweg richting Drachten. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan de verbinding vanuit Drachten naar Ring West. Dit is een bericht van Aanpak Ring Zuid.

Foto/Bron: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar