Verdachten aanslag Groningse journalist op beeld (video)

GRONINGEN – De politie heeft videobeelden vrijgegeven van twee mannen die molotovcocktails in de woning van journalist Willem Groeneveld hebben gegooid.

Op de video is te zien hoe het tweetal de molotovcocktails aansteekt in de portiek om ze vervolgens door het raam te gooien. De aanslag vond afgelopen nacht plaats bij de woning van de Groningse journalist. Wie tips heeft over deze zaak kan bellen met de opsporingslijn van de politie via 0800-6070 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-0700.

Video

Signalement

De eerste verdachte is een blanke man van 25-40 jaar met een stoppelbaardje. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donkerkleurige jas met capuchon, handschoenen en een mondkapje. De tweede verdachte is een blanke man van 25-40 jaar met een stevig postuur. Hij droeg een zwarte bivakmuts met zonnebril, handschoenen en vermoedelijk een blauwe trui met daarop de witte tekst ’07’ en ‘Superdry’.

Foto: Politie/YouTube