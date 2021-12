Verdachten aanslag Willem Groeneveld voor de rechter

GRONINGEN – Vandaag diende de pro-formazitting tegen de mannen die ervan verdacht worden drie molotovcocktails in de woning te hebben gegooid van de Groningse journalist Willem Groeneveld.

Het is midden in de nacht als Willem en zijn vriendin wakker schrikken van glasgerinkel. Het glas van de voordeur was zojuist ingeslagen waarna er drie molotovcocktails in de woning waren gegooid. De Sikkom-journalist wist te voorkomen dat het vuur zich verspreidde en het stel kwam met een schrik vrij. Vanuit heel Nederland werd met veel ophef op de aanslag gereageerd.

Moordaanslag

Dankzij de verspreiding van camerabeelden konden er snel twee verdachten worden opgepakt. Zij werden vandaag voorgeleid in de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van poging tot moord. Volgens de advocaten van de verdachten moet de vraag worden gesteld of de molotovcocktails wel echt zo gevaarlijk waren als wordt verondersteld.

Complotdenkers

Volgens het OM behoren beide mannen tot een ‘onderstroom in de samenleving die zich laat meesleuren door complottheorieën’. De advocaten van beide verdachten stellen dat het tweetal onder invloed van alcohol was en dat het niet om een berekende daad zou gaan. De actie zou volgens hen niet gericht zijn tegen de persvrijheid. De rechtszaak wordt in maart van volgend jaar behandeld.

Foto: Ekaterina Bolovtsova/Pexels