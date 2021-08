Verdachten opgepakt voor poging tot moord Groningse journalist

GRONINGEN – De politie heeft afgelopen nacht twee mannen opgepakt ter verdenking van brandstichting en poging tot moord op de Groningse journalist Willem Groeneveld.

In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus zijn er twee molotovcocktails in de woning van Willem Groeneveld gegooid. De Sikkom-journalist en zijn vriendin lagen op dat moment te slapen, maar schrokken wakker van glasgerinkel. Zij konden daardoor voorkomen dat het vuur zich verspreidde en geen van beide gewond raakte. Het tweetal is inmiddels bijgekomen van de schrik en zit volgens de NOS ondergedoken op een schuiladres.

Camerabeelden

Vanuit heel het land werd er met ophef en verbazing gereageerd op de aanslag. De politie nam het incident hoog op en gaf niet lang na het voorval camerabeelden vrij. Dankzij tips en rechercheonderzoek kwamen er al snel twee verdachten in beeld. Het gaat om een 31-jarige en 32-jarige man uit Groningen. Beide mannen worden op dit moment verhoord. Zowel Groeneveld als de politie willen nog niet speculeren over de mogelijke aanleiding.

