Verdachten steekpartij aangehouden in Noord-Frankrijk

GRONINGEN – De Franse politie heeft vanochtend twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij in Groningen. Bij de steekpartij werd afgelopen woensdag een agent meerdere malen in zijn gezicht gestoken. Een tweede agent raakte gewond aan haar been.

De verdachten zijn een 20-jarige man uit de gemeente Oldambt en een Amerikaan (32) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dankzij zo’n 50 tips kon de politie het tweetal vanochtend aanhouden in Noord-Frankrijk. Eén van de tipgevers was iemand die zijn woonboot via Airbnb aan het tweetal had verhuurd. Hij herkende de verdachten aan de hand van de twee fietsen die zij hadden achtergelaten na de steekpartij.

Twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar steekincident in Groningen, waarbij twee agenten gewond zijn geraakt. https://t.co/GDYO6hjnHu — Politie Groningen (@polgroningen) March 13, 2021

Foto: Politie/Twitter