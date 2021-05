Verlengde Lodewijkstraat kan voorlopig nog niet open

De inrichting zoals deze bedacht was voor de Verlengde Lodewijkstraat, is niet veilig genoeg en moet worden aangepast. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de straat wel open kan. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. Wel gaan we de bouwhekken bij De Frontier weer plaatsen zoals voorheen, zodat voetgangers het gebouw volledig kunnen passeren.