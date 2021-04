Verlengde Lodewijkstraat vanaf 16 april ook dicht voor fietsers en voetgangers

De Verlengde Lodewijkstraat is sinds vrijdag 2 april al afgesloten voor autoverkeer. Auto's worden omgeleid via de Boumaboulevard en de Europaweg.

Werkzaamheden

Aannemerscombinatie Herepoort werkt in april verder aan het intrillen van de damwandplanken voor de bouwkuip van de verdiepte ligging van de nieuwe zuidelijke ringweg. De ontbrekende damwandplanken komen daar waar nu nog het verkeer over de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat rijdt. Ook ligt de Verlengde Lodewijkstraat 'in de weg' voor het inrijden van het spoordek, wat tussen 8 en 17 mei gebeurt. Het is daarom nodig zowel de Helperzoom als de Verlengde Lodewijkstraat langdurig af te sluiten voor (een deel van) het verkeer.