Verslag Groninger popmeeting 2020

Woensdagavond 18 november 2020 organiseerden wij in samenwerking met EM2 de jaarlijkse meet-up voor het Groningse popveld, de Groninger popmeeting.

Groninger popmeeting online editie ‘Ondernemen In Coronatijd’

Dit jaar was het vanwege corona een online editie met het thema ‘Ondernemen In Coronatijd’. Mensen actief in het Groningse popveld zijn hiervoor uitgenodigd. Op het programma stond een Q&A sessie met Frank Satink, eigenaar van Goomah Music en programmeur van o.a. Zwarte Cross en Dauwpop. Verder besprak Chris Garrit, eigenaar van EM2 in Groningen (tevens muzikant en voormalig nachtburgemeester van Groningen) verschillende stellingen rondom corona en de maatregelen. Ideeën werden gedeeld, een inspirerende en motiverende meeting!

De host van deze avond was Douwe Doorduin samen met co-host Ineke Kuiper. De avond werd ingeleid door een voorstelronde van de gastsprekers, waarna iedereen een opgenomen interview met Frank Satink te zien kreeg.

Chris Garrit – EM2

EM2 is een duurzame evenementenlocatie op een bijzonder stukje Groningen. Daarnaast zijn ze ook een podium voor openbare activiteiten waarin ze streven naar een brede culturele programmering. Toen het organiseren van muziekevenementen niet meer kon, ging EM2 aan de slag met lokale ingrediënten en begon het te lijken op een restaurant. Met de maatregelingen en mondkapjes plicht vanaf 1 december wordt ook deze aanpak lastig om te onderhouden. Daarom gaat EM2 zich focussen op livestreams met bijvoorbeeld bands!

Frank Satink – Goomah Music

Goomah Music is een platenlabel, boekingskantoor en managementkantoor. De laatste tijd zijn ze bezig met nieuwe muziek ontdekken, sessies op te nemen en achter de schermen administratief alles voor elkaar te hebben. We kijken een interview met Frank Satink, hoe is hij Goomah begonnen, wat doet hij zoal en hoe gaat het nu met hem en zijn bedrijf? Ineke zoekt hem op in Zwolle in een vooraf opgenomen interview.

Lees hier het volledige verslag van de Groninger popmeeting 2020.

Foto: POPgroningen