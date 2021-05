Verslag Online Skills & Knowledge Session #1: Jezelf onderscheiden is belangrijker dan ooit

Online Skills & Knowledge sessie: Jezelf onderscheiden is belangrijker dan ooit. Een interactief panelgesprek met Janpier Brands, Massi en Melanie Esther. Dinsdag 13 april 2021 – via Jitsi.

De afgelopen periode is voor veel artiesten een goede tijd geweest om zich te focussen op hun muziek. Maar hoe onderscheid je jezelf in de digitale jungle boordevol artiesten? Hoe vind je je authenticiteit en eigenheid?

Massi is een opkomende NL hiphop artiest met een vijfkoppige band. Hij komt van ver en heeft hard gewerkt om te zijn waar hij nu is. Zijn debuutalbum is meer dan een hiphopalbum alleen, met invloeden uit triphop, jazzy soul en rootsrock. ‘Samen Alleen’ is een verhaal van hoop en blijven geloven in jezelf. Met zijn autobiografische muziek wil hij dit gevoel met zijn luisteraars delen. De release van ‘Samen Alleen’ stond voor mei 2020 op de planning. De vraag die boven zijn hoofd bleef hangen: wil je een album releasen met al deze beperkingen? Massi heeft samen met zijn team een plan bedacht om het album uit te brengen door middel van een reeks singles. Zijn eerste single ‘Corny Love Songs’ bracht hij op 19 maart 2020 uit. Uiteindelijk heeft hij het kunnen rekken tot 8 single releases tot zijn album release afgelopen februari 2021. “Het voelt als een gemis, maar we konden niet langer meer wachten. Het is wat het is.”

Janpier Brands is algemeen directeur van WORM Rotterdam. Een netwerkorganisatie op het snijvlak van popcultuur en podiumkunsten. Zij ondersteunen hun medemens in het ontwikkelen en tonen van inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit. Janpier ervaarde het afgelopen jaar als ontregeld. Met festivals die online gepresenteerd werden, het missen van de zogeheten ‘derde helft’… Samen naar een optreden kijken, contact met andere bezoekers, drinken met elkaar en meebewegen op de muziek zijn belangrijke elementen van live. WORM heeft een breed scala aan functies en mogelijkheden, waardoor zij relatief gunstig in de noodmaatregelen en steunpakketten zitten. Hierdoor hebben zij hun programma behoorlijk kunnen draaien zonder publiek. Daarnaast zenden ze zes dagen per week en zo’n 10 uur per dag ‘RADIO WORM’ uit. Een online radioprogramma met o.a. praatprogramma’s, muziekprogramma’s, films met narration etc.

Melanie Esther is artist branding en social media coach. Ze coacht artiesten in het vinden en vertellen van hun unieke verhaal om zo tot een sterke branding en social media strategie te komen. Vanuit het verhaal werkt ze vervolgens samen met de artiest o.a. aan releaseplannen, (online)ticket promotie en het vergroten van de following. Het afgelopen jaar was het jaar dat je zag hoe belangrijk social media voor je kan zijn. Doordat het live-aspect van je muzikantschap wegviel, werd je gedwongen om jezelf online te profileren. Via je kanalen je publiek te zien, spreken en ontmoeten. Wat Melanie het afgelopen jaar opviel was de groei van TikTok. Het platform was al groot, maar het wordt onder de muzikanten nu ook steeds populairder. Vanwege de korte filmpjes en het algoritme dat ver van die van Instagram en Facebook af ligt, kan je via dit platform snel veel aandacht trekken. Muzikanten gebruiken TikTok om bijvoorbeeld covers op te nemen, te laten zien hoe ze hun track opgebouwd hebben of om samen met hun viewers een nieuw nummer te schrijven. Of jij nu op TikTok moet? De vraag die je jezelf altijd moet stellen: Waar sta ik voor en hoe wil ik mij profileren? En is dit platform interessant voor mij? Wie is mijn potentiële achterban/publiek? Wat gebruiken zij?

Voorbeeld: BLANKS schrijft via TikTok en Instagram nummers als ‘Dance Alone’ – goed voor zo’n 3 miljoen streams op Spotify.

JEZELF ONDERSCHEIDEN… MAAR HOE DAN?

Het belangrijkste is: doe onderzoek naar jezelf als artiest. Waar sta je voor? Waar gaat je act over? Welk verhaal wil je vertellen? Wat is de identiteit die je neer wilt zetten? En hoe zou je dit bij elkaar willen zien komen? Hou het hierbij vooral echt dichtbij jezelf.

WORM wordt bijvoorbeeld blij van een bepaalde energie, vertelt Janpier. Acts die zich niet vasthouden aan mainstream. Met voorbeelden als Elias Elgersma, Jaap van der Velde (The Homesick), Thomas Azier, Willie Darktrousers maar ook bijvoorbeeld een rapper als Vlammetje en zijn label Hard Headerz werkt WORM graag in niches. Wanneer je je identiteit als artiest hebt gevonden, ga je zoeken naar (bewegingen van) gelijkgestemden/likeminds. Artiesten met een zelfde soort stijl, attitude, netwerk. Stel jezelf zo nu en dan de vraag: Wat voor energie heeft deze persoon/act/groep? Zitten we een beetje op dezelfde golflengte?

BRANDING EN DOELGROEP

Goed. Nu heb je je branding. Hoe weet je vervolgens welke doelgroep daarop aansluit? Je doelgroep is iets wat je gaat ontwikkelen nadat je je branding goed voor ogen hebt. Wie moet/wil er naar je muziek luisteren en wie wil je voor je podium hebben staan?

Heb je al wat fans die buiten je familie/vrienden achterban vallen? Wie zijn dat? Wat vinden ze verder leuk? Bekijk ook op Spotify waar je luisteraars vandaan komen.

Maak een persona. ‘Je ideale fan’. Wie is deze persoon? Wat zijn zijn of haar interesses? Leeftijd? In welke kringen bewegen ze zich? Waar zijn ze te bereiken?

Massi is vooral veel gaan experimenteren. Nadenken over wie zijn luisteraars zijn, wanneer koopt wie een kaartje? En waar? Zijn ze bereid om een afstand te overbruggen? Voor Massi blijft het toch gokken, wat het voor hem vooral spannend maakt. Hij probeert veel uit wat wel en niet werkt en specificeert of stuurt bij waar nodig.

Om meer grip te krijgen op zijn online following en om op regelmatige basis wat contactmomenten te creëren, heeft Massi samen met Melanie een schema gemaakt om consequent content te posten. Zijn grootste tip: plannen! Massi plant zijn posts bijvoorbeeld een aantal weken vooruit, met af en toe een extra kort moment in zijn dag. Sommige mensen zijn super goed in spontane posts maar hij benadert het liever als een to-do-lijstje. Zo houdt hij zijn focus op zijn muziek en wordt hij niet overspoeld door de druk om online aanwezig te zijn.

MUSIC MON-TUE-WED-THU-FRI

Heeft iemand ondertussen al de beste dag gevonden om je muziek te releasen? Om niet weg te vallen in de stroom aan nieuwe muziek? Over dit topic wordt er vooral veel gespeculeerd. Veel artiesten releasen hun nieuwste track op vrijdag vanwege New Music Friday. Er wordt ook gezegd dat mensen op deze dag en het daaropvolgende weekend meer tijd hebben / nemen om (nieuwe) muziek te consumeren. Tot nu toe heeft vrijdag voor Massi altijd goed gewerkt. Anderen zeggen dat je het beste op woensdag of donderdag je muziek uit kunt brengen, zodat het algoritme wat langer de tijd heeft om je track op te pikken. Massi: “Ik denk niet dat er perse een waarheid is.”

OFFLINE INSPIRATIE

Tijdens een rondvraag wordt er de vraag gesteld of er mensen zijn die een track op de plank hebben liggen, maar het releasen nog even uitstellen vanwege de huidige situatie. Sander van Het Kanaal (en Vera’s Charm) licht toe dat het live-aspect een ontzettend groot onderdeel is van wat hij uitbrengt. Voor hem is het zonde om nu iets online te zetten omdat het bereik nog niet zo groot is op de streamingdiensten. Hij wil het daarom weer over een offline boeg gaan gooien. Mobiele constructies van Het Kanaals’ uitbundige decor om zo een onderscheidende live-set op straat te spelen. Janpier moedigt artiesten vooral aan om na te denken over een online-offline combinatie.

