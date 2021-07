Verslag S&K Session #2: Lights-Camera-Action! – Alles rondom DE VIDEOCLIP

Online Skills & Knowledge sessie: Alles rondom DE VIDEOCLIP. Een interactief panelgesprek met Aafke Romeijn, Marieke McKenna en Paul Bergers. Woensdag 23 juni 2021 – via Zoom.

Muziek en beeld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hoe zorg je als muzikant dat je die link goed kunt leggen? Hoe maak je met een klein budget toch een dikke video voor bij je nieuwste track? Hoe zorg je dat je video ook werkelijk goed bekeken wordt? En neem je een professional in de arm of ga je zelf met een camera aan de slag?

Aafke Romeijn is de ongekroonde koningin van de Nederlandstalige electropop. Een eigenzinnige chick met vlijmscherpe teksten. Denk: Spinvis meets Daft Punk meets Peaches en je komt al een heel eind in de richting. Misschien dat je haar van Alles Went, het hipsterliedje dat ze met Sef maakte, zou kennen. Op 4 juni bracht ze haar nieuwste plaat Godzilla uit, een persoonlijk album over depressie en opkrabbelen. Aafke focust zich voornamelijk op social content. Voor haar zijn dit kortere, staande video’s die ze kan verspreiden op Instagram en Tik Tok.

Marieke McKenna is een echte duizendpoot in de muzieksector. Naast het runnen van haar label Mink Records en Mink Music Publishing is ze o.a. actief in creative direction, event organisatie, A&R, artist management etc. Het relatief jonge en spraakmakende indie label werkt met o.a. Pitou en The Mighty Breaks en staat er om bekend alternatieve indie acts met een wat minder mainstream commerciële sound te helpen met het uitbrengen en promoten van hun muziek.

Paul Bergers werkt bij Filmsaus en is beeldexpert. Zijn voornaamste focus ligt bij het maken van videoclips. Zo heeft hij onder andere gewerkt aan clips van Snelle en The Cool Quest. Met 10 jaar ervaring op zak, weet Paul ideeën altijd om te zetten naar het beeld dat bij je past.

WAT MAAKT EEN GOEDE VIDEOCLIP?

Bij een videoclip denk je al snel aan geld. Is het maken van een clip niet ontzettend duur? Volgens Marieke hoeft dat niet het geval te zijn. Laat het vooral afhangen van je creatieve visie en je team. Als je een goed idee hebt, kan je low budget al een heel tof eindproduct neerzetten. Een videoclip ondersteunt over het algemeen de muziek, maar in een goede clip kan de muziek net zo goed het beeld ondersteunen.

Aafke – die naar eigen zeggen zelfs beeldloos droomt – zoekt vooral naar beeldmakers die ze vet vindt. Haar eigen favoriete clip is Park Transwijk. Hiervoor heeft ze gebruik gemaakt van een kunstwerk van Julius Horsthuis en is volgens haar by far het interessantste werk dat ze heeft. Ondanks dat het beeld verder niks met haar muziek te maken heeft.

Voor filmmaker Paul is Fiery Storm van Money & The Man een persoonlijk favorietje. Naast het feit dat het vrienden van hem zijn, werd Filmsaus creatief erg vrijgelaten om er iets tofs van te maken. Wat creatief proces betreft; de meeste filmmakers halen hun energie uit het sparren met een act. Welk idee heb je? Wat kan de filmmaker er mee? En samen kom je dan tot een mooi eindresultaat. Om het budget in de hand te houden, zoek dan een team dat bij je past. Als je met een tof idee aan komt zetten en de maker kan er zijn ei in kwijt, zijn de meeste mensen bereid om het een en ander bespreekbaar te maken.

WAARVOOR MAAK JE EEN VIDEOCLIP?

Online representatief aanwezig zijn is en blijft belangrijk. Om geboekt te worden of simpelweg als online visitekaartje. Maar welk platform gebruik je dan? Is YouTube nog wel het juiste platform in dit snel ontwikkelende online landschap?

Aafke

“Het is belangrijk om te focussen op een platform waar jij het beste werkt” aldus Aafke. Omdat ze op YouTube al blij mocht zijn met 10.000 views, terwijl haar streams op Spotify en likes op social media stukken hoger lagen, heeft zij er voor gekozen om alleen nog maar clips te releasen op Instagram en Tik Tok. Voor haar staat contact met haar following hoog in het vaandel en via dit soort platformen zijn de lijntjes een stuk korter. Om de wat oudere doelgroep te bereiken post ze af en toe wat op Facebook.

Voor haar had een videoclip maken geen meerwaarde als mensen na 1 minuut afhaken. Ze benaderde filmmakers met het idee om uit te gaan van 30 seconden en staand formaat. “Voor mij werkt het beter om 5 keer 18 seconden te hebben dan 1 keer 3 min”. Ook biedt het kansen om met een kleiner budget meer content te maken. Deze beslissing neemt ze mee in haar visie voor toekomstige producties en zorgt er voor dat degene die het beeld maakt zijn of haar artistieke visie en creativiteit erin kwijt kan.

Marieke

Er worden veel discussies gevoerd over welk platform het beste werkt voor je videoclip. Marieke kiest voornamelijk voor Instagram TV. Toch blijft het belangrijk om je werk te uploaden naar YouTube om vindbaar te blijven voor andere doelgroepen. Op deze manier kunnen platformen zoals muziekblogs je clip ook embedden op hun site. Welke ontwikkeling ze zelf heel tof vindt is een canvas op Spotify. Dat zijn de korte clipjes die je ziet wanneer je een nummer afspeelt of in je IG verhaal deelt.

Toch ziet Marieke veel waarde in een clip waar je mensen mee kunt pakken en waar mensen bij terug blijven komen, in plaats van dat mensen 30 seconden op social media blijven hangen en je daarna weer zijn vergeten door de overload aan overige content. Ga niet alleen voor de dingen die de meeste views op gaan leveren maar ook voor content die duurzaam is.

TIP: Ga voor een combinatie. Produceer een lange clip en maak daar korte deelbare content van. Gebruik de korte fragmenten om te teasen op je socials. Na het aantal keren zien van je korte fragmenten, zijn mensen snel geneigd om uiteindelijk door te klikken. Wanneer Filmsaus aan een videoclip werkt, is het staande IGTV formaat standaard part of the deal.

HOE FIX JE NOU DIE VIDEOCLIP?

Benader studenten van de filmacademie

Toen Marieke met haar opgespaarde stufi MINK begon, kwam ze erachter dat videoclips behoorlijk duur waren. Omdat er toch elke maand een videoclip nodig was, heeft ze een oproep gedaan bij de HKU en Amsterdamse Filmacademie. Iets simpels als een briefje ophangen op een bord heeft er voor gezorgd dat ze voor slechts een onkostenvergoeding toch een tof product had.



In Groningen kan je denken aan Academie Minerva (beeldend & popcultuur), Noorderpoort Kunst & Creatie, Hanze Communication & Multimedia Design.

Leg een database aan van beeldmakers die je tof vindt

Aafke blijft altijd rondkijken naar toffe beeldmakers. Zodra ze iets ziet dat ze tof vindt, slaat ze diegene op of maakt vast een eerste contactmoment met iets simpels als “Hey, ik vind je werk tof”. Voor haar waren de korte animatie- en reclameblokjes van MTV een grote inspiratiebron.

Communication is key. Zorg dat je idee helder overkomt om teleurstelling te voorkomen

Als je met een filmmaker in zee gaat, dek jezelf in en communiceer je ideeën helder. Zo voorkom je dat de clip er aan het eind heel anders uitziet dan je in je hoofd had. Paul: “Het is heerlijk om creatieve vrijheid te krijgen, zolang je achteraf niet te horen krijgt dat ze het zich heel anders hadden voorgesteld.”

WAT BEREIK JE MET EEN VIDEOCLIP?

Voor het geld hoef je het niet te doen volgens Marieke. Een videoclip maak je als diepteinvestering. Op deze manier investeer je in je identiteit en je profilering als artiest. Je laat jezelf zien aan je publiek en aan boekers voor toekomstige optredens. Het kan een proces zijn van jaren. Wil je snel resultaat? Laat een volledige clip dan links liggen. Een goedkopere vervanging is een live registratie. Op deze manier is de sfeer van je band goed te proeven. Het kan maar net de reden zijn dat iemand wel een kaartje koopt.

Voor Aafke zat de investering in haar following. Door middel van video heeft ze – zeker in corona tijd – een gezicht aan haarzelf en haar publiek gegeven. Op Spotify weet je immers niet wie je muziek luistert.

HOE KOM JE AAN VIEWS?

Van oudsher was het doel om je video op een platform in première te laten gaan. Echter komen je views daar niet zo snel vandaan. De meest efficiënte manier om meer views te fixen is gewoon organisch delen. Deel de video met je eigen achterban, vanuit je eigen bubbel gaat het balletje vanzelf rollen naar mensen buiten die bubbel. Organische groei is the way to go.

DO’S

Herhaling (op een niet irritante manier) is key. Je mag zeker herhalende dingen delen anders is de kans groot dat mensen het misschien missen.

Doe aan throwbacks. Zeker wanneer een wat oudere clip relatief weinig views heeft. Grote kans dat nieuwe volgers deze content nog niet gezien hebben.

Maak gebruik van storytelling. Zorg dat de tekst onder je bericht interessant blijft d.m.v. anekdotes, verhalen van het proces etc. Neem mensen mee in je verhaal.

Deel bloopers met leuke captions of korte behind the scene beelden. Mensen reageren beter op het persoonlijke verhaal.

Ga voor kwaliteit over kwantiteit, ook al is je fanbase klein. Het is leuker om een persoonlijke connectie met je following te hebben. Het is een marathon, geen sprint.

Manage verwachtingen van videomakers. Leg uit waarom er weinig budget is. Het verdienmodel is een groot probleem in de muziekindustrie. Maak dus vooral duidelijk dat het niet komt doordat je hun werk niet waardeert.

Maak veel lol in het proces. Een videoclip is een creatieve uiting en iedereen moet daar zijn of haar plezier in vinden.

Een live registratie is een goede vervanging voor een videoclip. Muziekprogrammeurs willen altijd eerst een live-indruk hebben van een act. Het kan redelijk low (of non) budget. Bespaar alleen niet op geluid! In Groningen kan je denken aan MOZY Music , Rebel Sessions of Mr. Sessions .

Foto: POPgroningen