Verslag Skills & Knowledge #4: De A&R, de producer, de songwriter en de vocalist; Het team achter de nieuwe hit

Skills & Knowledge sessie #4: De A&R, de producer, de songwriter en de vocalist; Het team achter de nieuwste hit. Een panelgesprek en meet-up met EKE (vocalist & topliner), Freek van der Heide (songwriter en producer bij Fireworx) en Sjaak Thissen (Creative Music Producer bij Massive Music). Dinsdag 26 oktober 2021 – Locatie: VRIJDAG, Sint Jansstraat 7, Groningen

Hoe vinden de producer en de vocalist elkaar? Hoe ziet het proces van het schrijven van een hit eruit en welke rol speelt de A&R van een publisher hierin? Kortom: Hoe steekt de wereld van schrijven in opdracht in elkaar en hoe kan jij je plek bemachtigen als jonge producer of songwriter?

Eke Koopman schrijft en zingt onder de naam EKE. Sinds 2019 timmert zij aan de weg als singer-songwriter en topliner voor een breed scala producers in de EDM scene. Ze heeft onder andere gewerkt met artiesten als Mike Williams (Day or Night), Headhunterz (Home, Transcendence), Joachim Pastor (Be Someone) en Chico Rose (Without You). Wat EKE tof vindt aan topliner zijn is dat haar dagen ontzettend divers zijn en ze niet gebonden is aan één genre of stijl.

Freek van der Heide heeft 100 plus nummers geschreven en gereleased voor DJ’s en producers over de hele wereld, waaronder een release met Tiësto. Samen met Jeroen Sjoers runt hij Fireworx en zijn ze een onmisbare sleutel tot de songwriting en vocale voor DJ’s en producers. Freek ziet de vocals van een nummer als een belangrijke legosteen. “Want wat zingt jouw moeder precies mee: de beat of de vocal?”

Als Creative Music Producer bij Massive Music is Sjaak Thissen verantwoordelijk voor de vertaalslag tussen de reclame industrie en de componist. Hij heeft al veel grote merken voorzien van geluid, waaronder Heineken, KLM, McDonalds, Ray-Ban en Appelsientje. Sjaak zijn dagen zijn elke keer anders. Hij krijgt bij Massive Music te maken met heel veel verschillende stijlen waar je eigen smaak als muzikant misschien niet heel snel naar toe zou gaan. Naast zijn 9-tot-5 kantoorbaan speelt hij bij Orange Skyline.

Hoe vind je een samenwerking? – DE LIEDJESMAKELAAR

Een relevant netwerk is in dit geval key. Maar hoe zorg je hier dan voor? Freek is ooit begonnen met het maken van materiaal dat hij zelf vet vond. Met een bibliotheek aan parels is hij vervolgens een rits aan publishers gaan benaderen. Tik publisher in je zoekbalk en ga mailen. “Een publisher is eigenlijk gewoon een liedjesmakelaar, een tussenpersoon die het liedje koppelt aan het juiste eindstation.” Toeval komt vaak ook om de hoek kijken. Maar als je zeker van je zaak bent en er echt voor gaat, heb je uiteindelijk maar 1 iemand nodig die je track vet vindt.

Een studie aan de Academie voor Popcultuur kan ook helpen. EKE studeerde hier vormgeving maar is uiteindelijk muziek gaan maken en nummers gaan schrijven. Tijdens een writing camp is ze voor het eerst gaan samenwerken met een producer. De academie barst van het talent, studeer je daar? Begin dan daar met zoeken naar een toffe samenwerking, binnen je studie is een connectie al makkelijk gelegd. En wat houdt een writing camp precies in? Je sluit een aantal mensen met verschillende expertises op in een studio, je begint met maken en kijkt vervolgens wat eruit komt. Je doet mee aan een writing camp om je netwerk te verstevigen. Zo’n camp schept een band waardoor het in de toekomst eenvoudiger is om elkaar weer in een project te vinden. De meeste writing camps worden georganiseerd door publishers. Zie je er eentje die je tof vindt? Mail en vraag of je mee kunt doen. Je kan natuurlijk altijd zelf een writing camp organiseren.

De meeste mensen denken bij het woord netwerken aan aan het uitdelen van visitekaartjes. Gebruik mensen die je goed kent en vertrouwd. Via via is voor veel mensen een fijnere insteek en schept meer vertrouwen in een samenwerking en het maken van afspraken.

Hoe kom je op de radar bij een organisatie als Massive Music?

Sjaak werkt altijd vanuit een concrete opdracht. Voor o.a. de campagne van de NS kreeg Sjaak behoorlijk wat ruimte voor nieuw talent. Maar hoe zorg je als act ervoor dat je track te horen is in zo’n reclame? Sjaak werkt met componisten, oftewel producers in de breedste zin van het woord. De kortste klap is om je aan te melden bij Massive Music. De meeste mensen melden zich aan als allrounder, omdat je zo de grootste kans denken te hebben. Dit raden ze echter af. Vaak zijn ze voor een concrete vraag op zoek naar een specifieke sound. Hier komen componisten die dusdanig gespecialiseerd zijn al snel naar voren. Zo kan jij jouw ding doen en krijgt de klant de meest authentieke sound. Win-win dus!

Toplinen & rechten; hoe zit dat nou?

Als topliner (of bij een samenwerking in het algemeen) kan het lastig zijn om de rechten en het geld te verdelen. Waar moet je aan denken als je een samenwerking aan gaat? EKE houdt er bijvoorbeeld van om zo vroeg mogelijk te beginnen met duidelijke communicatie en afspraken. Voordat je een samenwerking aangaat is het aan te raden om even te peilen hoe iemand werkt en hoe iemand de splits (de verdeling) doet. De ene verdeelt de boel bijvoorbeeld gelijkwaardig, de ander gaat de input specifiek afwegen. Leg het ook zwart op wit vast via de mail of in een contract. Op die manier heb je altijd iets om op terug te vallen. Leg bijvoorbeeld de flat fee vast. Dat is een vast tarief dat je hebt afgesproken. Hoeveel dat is en op welke manier die wordt betaald (denk aan royalties).

Rechten en geld kan een lastig onderwerp zijn waar je je snel op kunt verkijken. Sommige mensen kiezen ervoor om iemand in de arm te nemen die de deals voor hen maakt. Een voorbeeld van een dealmaker die Freek helpt met het maken van deals is Steijn Koeijvoets van 3Smusic Group. Wil je het liever zelf doen, onderhandel dan veel en maak vooral ook veel fouten zodat je uiteindelijk weet wat je waard bent!

Wat voor verschillende manieren en vormen van schrijven zijn er?

Hoe je jezelf wilt profileren voor het schrijven in opdracht hangt af van je ambities. Wat lijkt jou vet om te doen? Wil je alleen werken of wil je een samenwerking aangaan? Ben je een topliner of alleen een sessiezangeres? Denk in dat geval dus na of jij iemand bent die ook nummers schrijft of ze alleen inzingt. Sjaak vertelt terloops over een gitarist die hij kent die qua songwriting met ontzettend goede ideeën komt enkel met zijn gitaar. Bedenk je eerst de melodie en zoek je er daarna de juiste tekst bij? Of heb je al een tekst liggen waar alleen nog de juiste sound onder moet?Je zou de term topliner, vocalist, songwriter of producer kunnen gebruiken om je werk voor anderen behapbaar te maken. Mocht je graag aan materiaal werken maar liever niet in de spotlights willen staan, is er ook nog een mogelijkheid voor ghostwriting of ghostproducing. In dat geval schrijf of maak je muziek dat onder een andere naam wordt uitgebracht. In de EDM scene wordt er veel gebruik gemaakt van ghostproducers.

De conclusie van deze avond is dat je weg vinden binnen de muziek op onwijs veel verschillende manieren kan. Het kan dus helpen om goed na te denken over wat jij wil en hoe jij jezelf wilt profileren. Vanuit hier wordt het aangeraden om tijd en energie in jouw netwerk te steken. Trek de stoute schoenen aan en benader mensen waar jij bijvoorbeeld van wilt leren of waar je mee wilt samenwerken.

Vond je deze tips en tricks nou handig? Op 16 november staat er weer een nieuwe Skills & Knowledge sessie op het programma. Tijdens deze sessie houden we ons bezig met sound; hoe creëer je een eigen geluid? Meer informatie en aanmelden via www.popgroningen.nl

