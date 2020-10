Verslag Skills & Knowledge sessie: Hoe Nu Verder? Muzikantschap In Coronatijd

Online Skills & Knowledge sessie: Hoe Nu Verder? Muzikantschap In Coronatijd. Een Masterclass door Ricardo Jupijn. Donderdag 29 oktober 2020 – via Jitsi

Ricardo is oprichter/hoofdredacteur van The Daily Indie en freelance journalist. Woont in Rotterdam, speelt in de band Anemone en sinds deze zomer gestart met De Bandprofeet .

Het is voor veel artiesten lastig nu tijdens corona, zonder stip op de horizon. Artiesten kunnen denken ‘waarom zou ik nu iets doen? Het heeft toch geen zin.’ Ricardo wil laten zien dat het wél zin heeft! Hij wil bands helpen zodat ze sneller opgemerkt worden door boekers etc. En laten zien wat je juist in deze tijd kunt doen als artiest, omdat optreden niet kan.

Een identiteit van je act creëren

Als je tijd steekt in de identiteit van je band, laat dit tegelijkertijd zien dat je ook tijd steekt in je act. Welk band blijft hangen bij publiek? Bands die iets grafisch of visueels doen vaak sneller dan de anderen. Je kunt een eigen wereld creëren bij jouw act: dit kan je doorvoeren in alles. Van je foto, kleding tot je teksten en artwork voor cd’s. Let wel op: doe niet iets wat niet bij jullie past, want dat valt op en daar haken mensen op af.

Een goede bandfoto/persfoto (laten) maken

Negen van de tien keer is de foto het allereerste wat iemand ziet in de mail of op een website. Wat straal je op de foto uit? Past het bij je muziek, bij je persoonlijkheid? Wat zegt de omgeving, wat zegt de kleding, wat zeggen de kleuren? Zorg echt dat dit goed staat, laat hierop jouw wereld zien. Zorg voor een foto die laat zien wat het thema van je act is, wat jullie identiteit is. Doe hier ook niet te makkelijk over: wees creatief en steek hier ook wat geld in als dit nodig is! Bekijk lokale/nationale bands die je tof vindt en kijk wie hun foto’s heeft gemaakt. Het werkt goed als iemand juist van buiten je act een foto maakt, die kijkt toch anders tegen jullie aan dan iemand die jullie kent.

Tips van fotografen in Groningen: Jasper Bolderdijk, Sjoerd Knol, Jonathan Sipkema, Tom van Huisstede en Jantina Talsma.

De biografie

Dit is vaak de tweede indruk die mensen meestal hebben van je act. Een goede bio kun je ook door iemand anders laten schrijven. Iemand die jullie nog niet kent, zij komen vaak op andere zaken dan wat je zelf kunt bedenken. Iemand van buiten ziet soms sneller wat jullie speciaal maakt! Het is lastig om dat zelf te zeggen of vertellen over jezelf. Een tip voor biograaf is Jasper Willems.

Je hoeft niet alle muzikanten met naam en toenaam te noemen, of flauwe grappen te maken (tenzij dat he-le-maal jullie ding is natuurlijk), of zeggen dat je act niet in een hokje te plaatsen is. Zorg voor haakjes waar iemand achter kan blijven steken en denkt: ‘hé, interessant’ of ‘oh, hebben ze daar of met die en die gespeeld, cool.’ Noem dus liever een paar acts die je inspireren, en noemenswaardige feiten: waar heb je gespeeld, waar heb je aan meegedaan, heb je toffe optredens als support act gedaan?

Online content

Heb je niks te vertellen online? Post dan ook niks. Als je teveel post omdat je het gevoel hebt dat het moet, dan verlies je volgers. Het belangrijkste is dat wat je doet, bij je past! Ga niet iets doen omdat je denkt dat het moet. Vertel bijvoorbeeld liever wat er schuilgaat achter de lyrics, wat voor gear je gebruikt in je thuisstudio of meer over het maken van een videoclip en het idee daarachter. Posts waardoor mensen jou leren kennen als persoon, als muzikant. Heb je een eigen ‘ding’? Gebruik dit! Dit spreekt mensen aan en blijft ze bij.

Interessante voorbeelden van bands die het bovengenoemde sterk doorvoeren zijn: Pip Blom, Yin Yin, Donna Blue en Eefje de Visser.

Gebruik hobbies en interesses

Is een sport of hobby naast je muziek belangrijk voor je? Dan kun je er ook voor kiezen om hierdoor andere bladen en zalen aan te schrijven die hierbij passen en zo je publiek uit te breiden. Als je sport wielrennen is, zou je een wielrenblad kunnen mailen – misschien kunnen zij iets met je muziek doen omdát je fietst! Maak een verhaal om je muziek heen, zoals Someone en de Niemanders deden.

Werk aan een strakke live sessie

Een livesessie opnemen kan een sterke impressie geven van jouw act aan de buitenwereld en kan veel mensen bereiken. Laat zien wat jij kan neerzetten tijdens een liveshow, denk hierbij na over de setting en het gevoel die je wilt overbrengen. Het is belangrijk om te letten op de aankleding: licht, kleur, geluid, beeldkwaliteit, cinematografie enz. Maak het persoonlijk en eigen zodat je laat zien waar je act voor staat.

Voor nu is het interessant om hier mensen mee te bereiken, maar ook als je vooruit kijkt naar 2021. Je hebt dan iets met veel waarde om te laten zien aan programmeurs, zo heb je gelijk een voorsprong op bands die stil hebben gezeten of alleen een Soundcloud-linkje sturen.

Je kan dit project groots of klein aanpakken. Voor financiële ondersteuning bestaan er verschillende subsidies, fondsen en projecten om je op weg te helpen. Check hiervoor deze pagina.

Tip in Groningen: Mozy Music

Inspiratie: Levitation Sessions , Audiotree , La Blogotheque , Arte Sessions ESNS

Wat kun je in deze tijd verder doen?

Mailen! Het klinkt saai, maar het is belangrijk om zoveel mogelijk plekken te bereiken op een gepaste manier. Zo worden de kansen vergroot dat je muziek wordt opgepikt en gedeeld. Tip: Zoek op naar wie je de mail stuurt en begin met een persoonlijke aanhef. Let natuurlijk ook op spelfouten en dat alle info klopt.

Neem contact op met mensen in de muziekwereld. Vaak staan ze open om met jou een bezoek te plannen aan hun werkplek of om eens in gesprek te gaan over hun werk. Zo krijg je nieuwe inspiratie en breid je je netwerk en kennis uit. Succes!

Foto: POPgroningen