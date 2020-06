Versoepel de maatregelen van de binnenstad

Aanleiding van het fietsverbod

Sinds 1 juni 2020 gelden er nieuwe maatregelen voor de binnenstad. Vanwege het Coronavirus en vanuit de overtuiging dat de openbare ruimte te druk zou zijn in een anderhalve meter samenleving wordt je fiets overal zonder pardon weggehaald en naar de Ossenmarkt gebracht. Je mag niet meer fietsen tussen 12:00-19:00 in bepaalde straten zoals de Folkingestraat. We hebben de afgelopen tijd veel mensen gesproken over dit beleid en bij ieder klinkt hetzelfde geluid: stop onmiddellijk met deze waanzin aan regels. Terechte signalen die direct moeten worden opgepakt. Veel ondernemers, belangenverenigingen en inwoners komen in opstand en terecht.

Nog steeds geen inspraak

Ondernemers hebben nog steeds het gevoel niet gehoord of betrokken te worden. Ondanks het spoeddebat van vorige week is er nog niet gesproken met de ondernemers uit de Folkingestraat, Vismarkt en Zwanestraat. Onze fractie is op onderzoek uitgegaan in de stad en heeft daarbij met verschillende ondernemers, inwoners en verkeersregelaars gesproken. Waaronder Koninklijk Horeca Nederland, de ondernemers in de Folkingestraat en de Groningen City Club.

Uit deze gesprekken merken wij op dat het op een zaterdag vrij druk kan worden in de stad en de anderhalve meter moeilijk te handhaven is. Voor de andere dagen zien wij echter dat het fietsverbod meer hinder, onbegrip en frustratie geeft dan dat het iets oplevert.

Een gezamenlijke aanpak voor de maatregelen lijkt ver te zoeken en daarmee wordt de onvrede in de binnenstad pijnlijk merkbaar. Van een warm welkom is er op dit moment maar weinig sprake.

Iedere dag, iedere bezoeker en iedere euro telt

Het water staat veel ondernemers tot aan de lippen. Het is volgens ons nu belangrijk om gas te geven op een aanpassing van het beleid. Iedere dag, iedere bezoeker en iedere euro telt op dit moment. Het verwachte aantal bezoekers blijkt zwaar overschat. Wij vinden daarom dat je niet terughoudend kunt blijven of kunt roepen dat het onverantwoord is om de maatregelen te versoepelen.

Binnenstad huiskamer van iedereen

’ De binnenstad is de huiskamer van iedereen. Zij is gastvrij, veilig, toegankelijk en moet voor iedereen veilig zijn en veilig voelen’ Schreef het college niet lang geleden nog in een beleidsnota, echter wanneer we met deze maatregelen doorgaan kun je straks vrijuit wandelen in een te stille stad met veel leegstand. Dat moeten we zoveel mogelijk op een veilige manier, maar met gezond verstand proberen te voorkomen.

Foto: 100% Groningen