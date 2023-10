Vestiging van KSN in Groningen feestelijk geopend

GRONINGEN – Bij de opening van de nieuwe vestiging van Kozijn Service Nederland (KSN) in Groningen afgelopen vrijdag, hebben Ben Bergsma (CEO van moederbedrijf VHZ) en Jordi van Laar (algemeen directeur van KSN) een fraaie Cypres-boom* geplant. Het symboliseert de start van de eerste locatie in het Noorden en de duurzame ambities van het bedrijf. Vanaf nu kan KSN haar klanten in heel Noord-Nederland nog beter van dienst zijn met specialistische reparatie en service van alle soorten en merken kozijnen én hang- sluitwerk.

Na de officiële openingshandeling kregen alle genodigden tijdens de rondleiding een voorproefje van de werkwijze van KSN. Het kantoor en de werkplaats aan de Gotenburgweg 23 zijn volledig ingericht met de nieuwste gereedschappen, apparatuur en systemen, om te zorgen voor een optimale klantervaring. Zowel voor particuliere klanten als voor projectmatige service en onderhoud blijkt KSN de ideale partner voor reparatie en onderhoud.

Duurzame strategie

‘We hebben gekozen voor een duurzame strategie, met een focus op kwaliteit in alles wat we doen,’ zegt algemeen directeur Jordi van Laar. ‘We groeien naar een landelijk actief servicebedrijf, dat voor opdrachtgevers nog steeds voelt als een specialist om de hoek met een persoonlijke benadering.’

Servicementaliteit

Kozijn Service Nederland streeft naar een score van 100% ‘first time fixing’ bij reparaties en garandeert zelfs in 90% van de gevallen een directe oplevering. ‘En daar worden onze klanten weer blij van’, volgens van Laar. ‘Uiteindelijk draait het daar om in onze dienstverlening. Want service is bij ons geen afdeling, maar een mentaliteit.’

40 jaar ervaring

Kozijn Service Nederland is een bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in het repareren en onderhouden van kozijnen. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder reparaties, preventief onderhoud, schadeherstel en het leveren van kozijnonderdelen. KSN raadt preventief onderhoud aan als de sleutel tot duurzame kozijnen en biedt professionele servicebeurten aan om kleine klachten te verhelpen en dure reparaties in de toekomst te voorkomen. KSN is overal makkelijk bereikbaar op telefoonnummer: 088-0202500.

*De Moerascypres (Taxodium distichum) is gekozen om bij de nieuwe vestiging van KSN te planten, omdat deze symbool staat voor de winning van Tall-olie. Dit is hars afkomstig uit naaldbomen, dat sinds kort gebruikt wordt als grondstof bij de productie van fossielvrije kunststof profielen.

Foto: Kozijn Service Nederland