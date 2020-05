Videoconsult: het digitale spreekuur

Een digitaal spreekuur via de computer, smartphone of tablet. Vóór de coronacrisis liep in het Martini Ziekenhuis al een proef met videoconsulten op afstand en de reacties van collega’s en patiënten waren positief. Bij het opstarten van de reguliere zorg maken we volop gebruik van de mogelijkheden voor een telefonisch of videoconsult.

Om de 1,5 meter afstand goed aan te kunnen houden, mag het vooral niet té druk worden in het ziekenhuis. Waar dat mogelijk is, is een telefonisch of videoconsult dan een goed alternatief. De afgelopen periode waren er zeker vijf keer zoveel telefonische consulten als vorig jaar rond deze tijd!

Enthousiast gebruik

Verpleegkundig specialist Ina van Ingen Schenau van het Brandwondencentrum houdt inmiddels dagelijks videoconsulten. ‘Ik ben er heel enthousiast over. Wij hebben een grote regio met bijvoorbeeld patiënten uit Enschede of Friesland en dan is dit echt een uitkomst. Het scheelt tijd voor de patiënt en voor ons.’ Ina vertelt dat het niet alleen voor de patiënten handig is, maar ook bijvoorbeeld voor de thuiszorg. ‘Ook dat kunnen we nu via een videoconsult doen. We ‘bellen’ met de patiënt, kijken mee met de wond en kunnen live instructies geven aan de thuiszorg. Eerder gingen we daarvoor op bezoek bij de patiënt.’

Digitale wachtkamer

Niet iedere patiënt is handig genoeg met de smartphone of laptop, maar in de meeste gevallen lukt het wel om een videoconsult tot stand te brengen. Er hoeft niets gedownload te worden: de patiënt krijgt een e-mail van het Martini Ziekenhuis met een link en komt daarmee in de digitale wachtkamer terecht. En mocht het toch niet lukken: dan belt de arts met de gewone telefoon.

De volgende poliklinieken zijn al gestart met videoconsult of gaan dat binnenkort doen: