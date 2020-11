Vijfendertigste editie ESNS in 2021 wordt volledig digitaal

Het conferentie en showcasefestival ESNS (Eurosonic Noorderslag) in Groningen wordt in 2021 een volledig digitale editie. Vanwege de huidige corona maatregelen is het organiseren van een fysieke variant niet langer haalbaar. Daarmee wordt het programma van zowel het festival als de conferentie op het digitale platform gepresenteerd van 13 tot en met 16 januari 2021.

ESNS 2021 waarborgt focus op Nederlandse en Europese popmuziek

Ondanks dat de acts, publiek en muziekprofessionals elkaar niet live kunnen ontmoeten in Groningen, biedt de online variant juist veel nieuwe mogelijkheden tot netwerken en geeft het programma een extra groot bereik via online kanalen van ESNS en vele mediapartners. Hiermee blijft de missie van ESNS gewaarborgd; het promoten en circuleren van nieuwe Europese muziek.

The road to recovery

In het afgelopen jaar is meer en meer duidelijk geworden hoe groot de gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn voor de muzieksector. Het wereldwijd stilleggen van het live-programma betekent een ongekend grote klap voor een ieder werkzaam in de (live)muzieksector. Daardoor is de behoefte om bij elkaar te komen groter dan ooit. Met het digitale platform voorziet ESNS in de mogelijkheden om elkaar te inspireren, de dialoog aan te gaan en te leren van de recente ontwikkelingen. Met ‘The road to recovery’ als thema van de conferentie stelt ESNS als doel het vertrouwen terug te winnen, de huidige crisis het hoofd te bieden en een constructieve bijdrage te leveren aan een nieuwe toekomst voor Nederlandse en Europese popmuziek.

Januari 2021 is een goed moment om vooruit te kijken, misschien om een ​​langzame heropening van de live-muzieksector te bespreken. Wat zijn de ontwikkelingen rond een vaccin en snel-testen. Maar ook om te analyseren en een betere positie te krijgen aan de politieke tafel in de meeste markten en bij leden van het Europees Parlement. Hoe kunnen we een betere lobby organiseren?

Sprekers op ESNS 2021

Sprekers die al zijn bevestigd voor de komende editie zijn onder meer Keith Harris die met Sammy Andrews praat over gelijkheid en racisme in de muziekindustrie, Mark Mulligan (CEO en analist bij MIDiA Research), Tom Windish en Mike Malak (Paradigm, agent voor Billie Eilish en anderen) praat met Cherie Hu. Scott Cohen van Warner Music wordt geïnterviewd door Muki Kulhan, Prof. Dr. Katja Ehrenburg gaat in gesprek met Holger Jan Schmidt over geestelijke gezondheid, Raphaella Lima (EA Games) over muziek in games, en Claire O’Neil zal praten over het belang van duurzaamheid.

Online panels in aanloop naar ESNS 2021

Voorafgaand aan ESNS 2021 zullen er meer online panels plaatsvinden: op woensdag 11 november bespreken Nederlandse politici beleid ten aanzien van de cultuur- en muzieksector, live te volgen via YouTube en Facebook. Op donderdag 19 november vertellen vertegenwoordigers van Europese clubs en podia over de impact van de pandemie.

De digitale editie geeft ESNS de gelegenheid om opkomend Europees talent wederom een groot podium te bieden op Eurosonic met op vrijdag de uitreiking van de Music Moves Europe Talent Awards. Nederlands talent krijgt ruim baan op Eurosonic en met name op zaterdag; waar Noorderslag traditioneel een staalkaart van de Nederlandse popmuziek laat zien.

De ticketprijs voor een digitaal ESNS is € 50,-. Dit is inclusief toegang tot de digitale omgeving met live-streams, on demand panels, keynotes, sessies en showcases, toegang tot een netwerkomgeving en database. De tickets voor ESNS 2021 geven ook na deze editie nog langdurig toegang tot het programma en de database. Daarnaast ontvangt men een korting op de registratie van de daaropvolgende editie in 2022. Registraties zijn beschikbaar via esns.nl. Voor hen die al een registratie voor het hybride evenement hebben aangeschaft is een passende oplossing beschikbaar en krijgen hierover bericht.

Foto: POPgroningen